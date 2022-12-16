За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами за цей період зросло із 2,69 мільярда доларів до 7,05 мільярда доларів.

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Що з експортом та імпортом

У січні — жовтні цього року експорт товарів становив 36,86 мільярда доларів (67,7% порівняно з січнем-жовтнем 2021 року);

Імпорт — 43,91 мільярда доларів (76,8%). При цьому негативне сальдо становило 7,05 мільярда доларів.

Таким чином, експорт товарів з України за вказаний період порівняно з січнем-жовтнем 2021 року скоротився на 32,3%, імпорт — на 23,2%. Крім того, коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,84 (у січні-жовтні 2021 року — 0,95).

Зверніть увагу, зовнішньоторговельні операції України проводились із партнерами із 230 країн світу.

Чи експортує Україна електроенергію

Нагадуємо, що активний експорт електроенергії з України в Європу розпочався у червні 2022 року. Проте після того, як росіяни почали здійснювати масовані атаки на українську енергосистему з жовтня, країна припинила продавати електроенергію країнам Європейського Союзу.

З січня по жовтень 2022 року експорт електроенергії дав Україні понад 542 мільйони доларів виторгу – у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період у 2021 році.

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Останні дані щодо експорту електроенергії – це поставки ще 10 жовтня по 150 МВт в Румунію і Словаччину, та 220 МВт – в Польщу по виділеній лінії "Добротвірська ТЕС – Замость".