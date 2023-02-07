Те що не можна ігнорувати: у США заговорили про можливість дефолту

7 лютого 2023, 09:46
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Джерело:

CNN

Ще у січні ліміт боргу США сягнув 31,4 мільйона доларів. Тепер Уряд країни намагається покращити ситуацію, адже можливість дефолту не можна ігнорувати.

Дефолт в США: чи можливий такий сценарій

Гендиректор Bank of America Брайан Мойніхан заявив, що дефолт в країні залишається можливістю, яку не можна ігнорувати.

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Лише нещодавно в Конгресі США вели дискусію про підвищення боргової стелі. Тобто суму коштів, які уряд країни може позичити, щоб оплатити усі державні зобов'язання: соціальні виплати, зарплати військовим, обслуговування держборгу тощо.

Ми повинні бути готові до цього, не тільки в цій країні, але й в інших країнах світу,
– додав Мойніхан.

Напруження щодо цієї теми росте у Конгресі. До прикладу, міністр фінансів США Джанет Єллен попередила, що країна може оголосити дефолт за своїми фінансовими зобов'язаннями.

За прогнозами, це може статися у вже в червні,  якщо стеля держборгу не буде підвищена.

Що робитиме влада

Стало відомо, що президент США Джо Байден, можливо, торкнеться цієї теми у своєму зверненні "Про становище країни". Водночас Міністерство фінансів країни зараз вживає "надзвичайних заходів", щоб продовжувати вчасно оплачувати рахунки.

До таких економічних проблем призвело те, що:

  • Уряду США довелося витратити набагато більше коштів через коронавірус у 2020 році. Це негативно вплинуло на економіку.
  • Стримуючи інфляцію, ФРС підвищувала ставки. Це почало працювати, але ринок праці сильно постраждав. Рівень безробіття залишається дуже низьким.
  • Напруженість між США та Китаєм росте через нещодавні новини про шпигунську кулю. Проте за словами Мойніхана, це не матиме довготривалого вплину на світову економіку. В інтересах кожної країни не допустити ескалації.

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Держборг першої економіки світу рекордний

Ще у жовтні 2022 року, за даними Мінфіну США державний борг виріс до рекордної позначки – понад 31 трильйон доларів.

На кожного жителя країни – це по більше ніж 93 тисячі доларів боргу.

За прогнозами Комітету відповідального федерального бюджету до 2031 року дефіцит США збільшиться на 4,8 трильйона доларів.

Автор: Валерія Городинська