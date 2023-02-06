За даними дослідження Economist Intelligence Unit, перше місце за стрімким зростанням вартості життя у 2022 році належить Нью-Йорку. Друге місце – Сінгапур.

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Рейтинг найдорожчих міст світу

  • Нью-Йорк, США;
  • Сінгапур;
  • Тель-Авів, Ізраїль;
  • Гонконг;
  • Лос-Анджелес, США;
  • Цюріх, Швейцарія;
  • Женева, Швейцарія;
  • Сан-Франциско, США;
  • Париж, Франція;
  • Копенгаген, Данія.

У наведеному рейтингу в середньому за рік ціни зросли на 8,1%. До прикладу, лише в Стамбулі, де спостерігався найвищий рівень інфляції, ціни за рік зросли на 86%. Досить високий рівень був і в США.

Вартість життя в країнах

  • Проживання сім'ї в середньому на 1 500 євро – сюди входять країни із помірними цінами. Такі, як Молдова, Румунія та Чехія.
  • Навіть 500 євро на місяць – така ціна проживання в одній із найдешевших країн із середземноморським кліматом Туреччині. Проте вартість буде залежати від регіону, тобто якщо ви живете за межами міста і подалі туристичних місць, тоді все коштуватиме дешевше.
  • Від 1 500 до 1 700 євро щомісяця – якщо ви хочете жити в Італії чи Іспанії. Дорожчим обійдеться Кіпр.

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  • Від 2 000 євро – місяць проживання в Португалії.
  • Від 2 000 до 3 000 євро – Франція, Німеччина та Австрія.
  • Найдорожчим стане місяць життя серед країн Центральної Європи у Швейцарії – більше ніж 3 000 євро.
  • Якщо ви хочете жити в північній частині Європи, то найдорожчою країною тут є Норвегія – мінімум 3 000 євро на місяць.
  • А в таких країнах, як Данія, Швеція, Нідерланди та Фінляндія, можна розраховувати в середньому на 2 500 євро на місяць.