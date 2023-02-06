За даними дослідження Economist Intelligence Unit, перше місце за стрімким зростанням вартості життя у 2022 році належить Нью-Йорку. Друге місце – Сінгапур.

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Рейтинг найдорожчих міст світу

Нью-Йорк, США;

Сінгапур;

Тель-Авів, Ізраїль;

Гонконг;

Лос-Анджелес, США;

Цюріх, Швейцарія;

Женева, Швейцарія;

Сан-Франциско, США;

Париж, Франція;

Копенгаген, Данія.

У наведеному рейтингу в середньому за рік ціни зросли на 8,1%. До прикладу, лише в Стамбулі, де спостерігався найвищий рівень інфляції, ціни за рік зросли на 86%. Досить високий рівень був і в США.

Зверніть увагу, що чимало європейських міст впали з рейтингу найдорожчих. Все через енергетичну кризу та ослаблення економіки, адже вартість євро за останній рік знизилася.

Вартість життя в країнах

Проживання сім'ї в середньому на 1 500 євро – сюди входять країни із помірними цінами. Такі, як Молдова, Румунія та Чехія.

Навіть 500 євро на місяць – така ціна проживання в одній із найдешевших країн із середземноморським кліматом Туреччині. Проте вартість буде залежати від регіону, тобто якщо ви живете за межами міста і подалі туристичних місць, тоді все коштуватиме дешевше.

Від 1 500 до 1 700 євро щомісяця – якщо ви хочете жити в Італії чи Іспанії. Дорожчим обійдеться Кіпр.

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