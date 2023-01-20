Очільниця Мінфіну США Джанет Єллен зазначила, що уряд вдасться до надзвичайних заходів, щоб запобігти перевищенню державою встановленого законом ліміту боргу. Також вона попросила законодавців підвищити або призупинити обмеження, щоб уряд міг продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання.

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Період часу, протягом якого можуть тривати надзвичайні заходи, залежить від значної невизначеності, включаючи проблеми прогнозування платежів і надходжень уряду США протягом місяців в майбутньому. Я з повагою закликаю Конгрес діяти негайно, щоб захистити повну довіру Сполучених Штатів,

– заявила вона.

Представники казначейства підрахували, що заходи, які вони почали застосовувати ще 19 січня, дозволять уряду продовжувати виконувати свої соціальні зобов'язання до початку червня цьогоріч. Мовиться про виплати федеральним працівникам, постачальникам медичної допомоги, інвесторам та іншим одержувачам федеральних грошей.

Економічна загроза досягнення ліміту боргу

Економісти попереджають, що США загрожує фінансова криза та інші негайні економічні проблеми, якщо законодавці не підвищать ліміт до того, як Мінфін вичерпає свою можливість відтягувати цей час. Як тільки уряд вичерпає свої надзвичайні заходи та закінчиться готівка, він не зможе випустити нові папери й оплатити свої рахунки.

Уряд може оголосити дефолт за своїм боргом, якщо він не зможе здійснити необхідні виплати своїм власникам облігацій. Зверніть увагу! The New York Times застерігає що такий сценарій був би економічно руйнівним і міг би занурити світ у фінансову кризу.

Як США досягли ліміту боргу

Уряд США досяг ліміту боргу внаслідок зниження податків та збільшення державних витрат. Зауважимо, що втрати зростали, як під час правління республіканців, так і демократів.

Нагадаємо що відносно нещодавно наділені повноваженнями республіканці в Палаті представників пообіцяли, що вони більше не підвищуватимуть ліміт запозичень, якщо президент Джо Байден не погодиться на різке скорочення федеральних витрат.

Байден же своєю чергою заявив, що не буде обговорювати умови збільшення ліміту боргу, додавши, що законодавці повинні скасувати обмеження без будь-яких умов для покриття витрат, дозволених попередніми Конгресами.