То что нельзя игнорировать: в США заговорили о возможности дефолта

Еще в январе 2022 года лимит долга США составил 31,4 миллиона долларов. Теперь правительство страны пытается улучшить ситуацию, ведь возможность дефолта нельзя игнорировать.

Дефолт в США: возможен ли такой сценарий

Гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан заявил, что дефолт в стране остается возможностью, которую нельзя игнорировать.

Читайте также США достигли лимита долга в 31,4 триллиона долларов: чем это грозит

Только недавно в Конгрессе США вели дискуссию о повышении долгового потолка. То есть сумму средств, которые правительство страны может ссудить, чтобы оплатить все государственные обязательства: социальные выплаты, зарплаты военным, обслуживание госдолга и т.д.

Мы должны быть готовы к этому, не только в этой стране, но и в других странах мира,

– добавил Мойнихан.

Напряжение по этой теме растет в Конгрессе. К примеру, министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что страна может объявить дефолт по своим финансовым обязательствам.

Что будет делать власть

По прогнозам, это может произойти весли потолок госдолга не будет повышен.

Стало известно, что президент США Джо Байден, возможно, коснется этой темы в своем обращении "О положении страны". В то же время Министерство финансов страны сейчас принимает "чрезвычайные меры", чтобы продолжать своевременно оплачивать счета.

К таким экономическим проблемам привело то, что:

Правительству США пришлось потратить гораздо больше средств из-за коронавируса в 2020 году. Это отрицательно повлияло на экономику.

Сдерживая инфляцию, ФРС повышало ставки. Это начало работать, но рынок труда сильно пострадал. Уровень безработицы остается очень низким.

Напряженность между США и Китаем растет из-за недавних новостей о шпионском шаре. Однако, по словам Мойнихана, это не будет иметь длительного влияния на мировую экономику. В интересах каждой страны не допустить эскалации.

Обратите внимание Дорогое для жизни: какой город возглавил рейтинг

Госдолг первой экономики мира рекордный

Еще в октябре 2022 года, за данным Минфина США государственный долг вырос до рекордной отметки – более 31 триллиона долларов.

На каждого жителя страны – это подолга.

По прогнозам Комитета ответственного федерального бюджета к 2031 году дефицит США увеличится на 4,8 триллиона долларов.