То что нельзя игнорировать: в США заговорили о возможности дефолта
Источник:CNN
Еще в январе 2022 года лимит долга США составил 31,4 миллиона долларов. Теперь правительство страны пытается улучшить ситуацию, ведь возможность дефолта нельзя игнорировать.
Дефолт в США: возможен ли такой сценарий
Гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан заявил, что дефолт в стране остается возможностью, которую нельзя игнорировать.
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Только недавно в Конгрессе США вели дискуссию о повышении долгового потолка. То есть сумму средств, которые правительство страны может ссудить, чтобы оплатить все государственные обязательства: социальные выплаты, зарплаты военным, обслуживание госдолга и т.д.
Мы должны быть готовы к этому, не только в этой стране, но и в других странах мира,
– добавил Мойнихан.
Напряжение по этой теме растет в Конгрессе. К примеру, министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что страна может объявить дефолт по своим финансовым обязательствам.По прогнозам, это может произойти в уже в июне, если потолок госдолга не будет повышен.
Что будет делать власть
Стало известно, что президент США Джо Байден, возможно, коснется этой темы в своем обращении "О положении страны". В то же время Министерство финансов страны сейчас принимает "чрезвычайные меры", чтобы продолжать своевременно оплачивать счета.
К таким экономическим проблемам привело то, что:
- Правительству США пришлось потратить гораздо больше средств из-за коронавируса в 2020 году. Это отрицательно повлияло на экономику.
- Сдерживая инфляцию, ФРС повышало ставки. Это начало работать, но рынок труда сильно пострадал. Уровень безработицы остается очень низким.
- Напряженность между США и Китаем растет из-за недавних новостей о шпионском шаре. Однако, по словам Мойнихана, это не будет иметь длительного влияния на мировую экономику. В интересах каждой страны не допустить эскалации.
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Госдолг первой экономики мира рекордный
Еще в октябре 2022 года, за данным Минфина США государственный долг вырос до рекордной отметки – более 31 триллиона долларов.На каждого жителя страны – это по более 93 тысяч долларов долга.
По прогнозам Комитета ответственного федерального бюджета к 2031 году дефицит США увеличится на 4,8 триллиона долларов.