Дефолт в США: чи можливий такий сценарій
Гендиректор Bank of America Брайан Мойніхан заявив, що дефолт в країні залишається можливістю, яку не можна ігнорувати.
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Лише нещодавно в Конгресі США вели дискусію про підвищення боргової стелі. Тобто суму коштів, які уряд країни може позичити, щоб оплатити усі державні зобов'язання: соціальні виплати, зарплати військовим, обслуговування держборгу тощо.
Ми повинні бути готові до цього, не тільки в цій країні, але й в інших країнах світу,
– додав Мойніхан.
Напруження щодо цієї теми росте у Конгресі. До прикладу, міністр фінансів США Джанет Єллен попередила, що країна може оголосити дефолт за своїми фінансовими зобов'язаннями.
Що робитиме влада
Стало відомо, що президент США Джо Байден, можливо, торкнеться цієї теми у своєму зверненні "Про становище країни". Водночас Міністерство фінансів країни зараз вживає "надзвичайних заходів", щоб продовжувати вчасно оплачувати рахунки.
До таких економічних проблем призвело те, що:
- Уряду США довелося витратити набагато більше коштів через коронавірус у 2020 році. Це негативно вплинуло на економіку.
- Стримуючи інфляцію, ФРС підвищувала ставки. Це почало працювати, але ринок праці сильно постраждав. Рівень безробіття залишається дуже низьким.
- Напруженість між США та Китаєм росте через нещодавні новини про шпигунську кулю. Проте за словами Мойніхана, це не матиме довготривалого вплину на світову економіку. В інтересах кожної країни не допустити ескалації.
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Держборг першої економіки світу рекордний
Ще у жовтні 2022 року, за даними Мінфіну США державний борг виріс до рекордної позначки – понад 31 трильйон доларів.
За прогнозами Комітету відповідального федерального бюджету до 2031 року дефіцит США збільшиться на 4,8 трильйона доларів.