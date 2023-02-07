Дефолт в США: чи можливий такий сценарій

Гендиректор Bank of America Брайан Мойніхан заявив, що дефолт в країні залишається можливістю, яку не можна ігнорувати.

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Лише нещодавно в Конгресі США вели дискусію про підвищення боргової стелі. Тобто суму коштів, які уряд країни може позичити, щоб оплатити усі державні зобов'язання: соціальні виплати, зарплати військовим, обслуговування держборгу тощо.

Ми повинні бути готові до цього, не тільки в цій країні, але й в інших країнах світу,

– додав Мойніхан.

Напруження щодо цієї теми росте у Конгресі. До прикладу, міністр фінансів США Джанет Єллен попередила, що країна може оголосити дефолт за своїми фінансовими зобов'язаннями.

За прогнозами, це може статися у вже в червні, якщо стеля держборгу не буде підвищена.

Що робитиме влада

Стало відомо, що президент США Джо Байден, можливо, торкнеться цієї теми у своєму зверненні "Про становище країни". Водночас Міністерство фінансів країни зараз вживає "надзвичайних заходів", щоб продовжувати вчасно оплачувати рахунки.

До таких економічних проблем призвело те, що:

Уряду США довелося витратити набагато більше коштів через коронавірус у 2020 році. Це негативно вплинуло на економіку.

Стримуючи інфляцію, ФРС підвищувала ставки. Це почало працювати, але ринок праці сильно постраждав. Рівень безробіття залишається дуже низьким.

Напруженість між США та Китаєм росте через нещодавні новини про шпигунську кулю. Проте за словами Мойніхана, це не матиме довготривалого вплину на світову економіку. В інтересах кожної країни не допустити ескалації.

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Держборг першої економіки світу рекордний

Ще у жовтні 2022 року, за даними Мінфіну США державний борг виріс до рекордної позначки – понад 31 трильйон доларів.

На кожного жителя країни – це по більше ніж 93 тисячі доларів боргу.

За прогнозами Комітету відповідального федерального бюджету до 2031 року дефіцит США збільшиться на 4,8 трильйона доларів.