Мільйонна зарплата та облігації: що задекларував Андрій Пишний за 2023 рік

З декларації голови НБУ стало відомо не лише про розмір заробітної плати Андрія Пишного, але й доходи його сімʼї. Про те, якими автомобілями вони володіють з дружиною та яку суму готівки задекларували, читайте далі.

Що задекларував голова НБУ

У 2023 році Андрій Пишний отримав зарплату у розмірі 7,5 мільйона гривень. Це складає приблизно 629 тисяч гривень на місяць. При цьому, загальний дохід родини голови НБУ становив – 20,2 мільйона гривень.

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У декларації зазначається, доходи сім'ї Андрія Пишного включають:

7,4 мільйона гривень – виплати за облігаціями державної позики;

2,8 мільйона гривень – прибуток від продажу рухомого майна його дружиною;

1,5 мільйона гривень – отримані дружиною від підприємницької діяльності.

Водночас родина Пишного володіє двома автомобілями:

Toyota Land Cruiser, 2021 року випуску – придбаний за 2,5 мільйона гривень; Mercedes-Benz S500, 2012 року випуску – вартість якого 150 тисяч гривень.

Що ще задекларував голова НБУ

Згідно з декларацією, сума доларових заощаджень сім'ї становить – 500,4 тисячі доларів та 72 тисячі євро. У перерахунку на гривні, це дорівнює понад 21 мільйон гривень. Окремо зазначено, що Пишний позичив своїй дружині 10,6 мільйона гривень.

З цієї суми 85 тисяч доларів та 72 тисячі євро зберігаються готівкою, а не на банківських рахунках.

На додаток, Андрій Пишний та його дружина задекларували ще 45,7 мільйона гривень. З них більша частина або борг, або кошти, які перебувають на рахунках, у тому числі на рахунках в пенсійному фонді Національного банку.