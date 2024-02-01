Что задекларировал глава НБУ

В 2023 году Андрей Пышный получил зарплату в размере 7,5 миллиона гривен. Это составляет примерно 629 тысяч гривен в месяц. При этом, общий доход семьи главы НБУ составил – 20,2 миллиона гривен.

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В декларации указывается, что доходы семьи Андрея Пышного включают:

7,4 миллиона гривен – выплаты по облигациям государственного займа;

2,8 миллиона гривен – прибыль от продажи движимого имущества его женой;

1,5 миллиона гривен – полученные женой от предпринимательской деятельности.

В то же время семья Пышного владеет двумя автомобилями:

Toyota Land Cruiser, 2021 года выпуска – приобретенный за 2,5 миллиона гривен; Mercedes-Benz S500, 2012 года выпуска – стоимость которого 150 тысяч гривен.

Что еще задекларировал глава НБУ

Согласно декларации, сумма долларовых сбережений семьи составляет – 500,4 тысячи долларов и 72 тысячи евро. В пересчете на гривны это более 21 миллиона гривен. Отдельно указано, что Пышный занял своей жене 10,6 миллиона гривен.

Интересно! Из этой суммы 85 тысяч долларов и 72 тысячи евро хранятся наличными, а не на банковских счетах.

В дополнение, Андрей Пышный и его жена задекларировали еще 45,7 миллиона гривен. Из них большая часть или долг, или средства, которые находятся на счетах, в том числе на счетах в пенсионном фонде Национального банка.