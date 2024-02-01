Що задекларував голова НБУ
У 2023 році Андрій Пишний отримав зарплату у розмірі 7,5 мільйона гривень. Це складає приблизно 629 тисяч гривень на місяць. При цьому, загальний дохід родини голови НБУ становив – 20,2 мільйона гривень.
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У декларації зазначається, доходи сім'ї Андрія Пишного включають:
- 7,4 мільйона гривень – виплати за облігаціями державної позики;
- 2,8 мільйона гривень – прибуток від продажу рухомого майна його дружиною;
- 1,5 мільйона гривень – отримані дружиною від підприємницької діяльності.
Водночас родина Пишного володіє двома автомобілями:
- Toyota Land Cruiser, 2021 року випуску – придбаний за 2,5 мільйона гривень;
- Mercedes-Benz S500, 2012 року випуску – вартість якого 150 тисяч гривень.
Що ще задекларував голова НБУ
Згідно з декларацією, сума доларових заощаджень сім'ї становить – 500,4 тисячі доларів та 72 тисячі євро. У перерахунку на гривні, це дорівнює понад 21 мільйон гривень. Окремо зазначено, що Пишний позичив своїй дружині 10,6 мільйона гривень.
На додаток, Андрій Пишний та його дружина задекларували ще 45,7 мільйона гривень. З них більша частина або борг, або кошти, які перебувають на рахунках, у тому числі на рахунках в пенсійному фонді Національного банку.