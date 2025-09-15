Наразі війна коштує Україні 172 мільйони доларів щоденно. Рівно рік тому один день війни коштував українському бюджету 140 мільйонів доларів.

Що відомо про ціну війни в Україні?

Щонайменше 120 мільярдів доларів – це потреби оборони в наступному році, пише 24 Канал з посиланням на очільницю бюджетного комітету ВР Роксолану Підласу.

Вчора разом з Денис Шмигаль на конференції Yalta European Strategy говорили про те, що потрібно Україні, щоб відбивати російську агресію в 2026 році. Оборона вартує величезних фінансових ресурсів нашій країні. І ця ціна зростає,

– написала Підласа.

Ця цифра охоплює зарплати військовослужбовців, боєприпаси, зброю, Ба більше, Україна продовжує фінансово підтримувати поранених військових, зниклих безвісти та сім’ї загиблих.

Підласа наголосила: країна витрачає 31% свого ВВП на оборону. І це – найвищий показник у світі.

І всупереч усім очікуванням, Україна покриває ці витрати власними доходами та внутрішніми запозиченнями,

– уточнила Роксолана Підласа.

Зокрема вона нагадала: Росія вкрала в України 11 років зростання. Спочатку країні вдалося відновити довоєнний рівень ВВП у 2021, а потім – знову у 2024, після руйнівних наслідків повномасштабного вторгнення.

Я кажу вам все це, щоб донести одну просту річ: Україна сильна і стійка, але їй потрібна допомога.

Минулого року Росія витратила 150 мільярдів доларів на війну з Україною,

– повідомила очільниця бюджетному комітетут ВР.

Вона підкреслила: реалістично Україна не зможе зрівнятись з цією цифрою. Але країна прагне забезпечити щонайменше 120 мільярдів доларів на оборону України в наступному році.

Важливо! Ця сума включає гроші державного бюджету України (60 мільярдів) та військові поставки зброї та боєприпасів через платформу "Рамштайн", PURL, SAFE, Данську модель та інші (60 мільярдів доларів).

Що відомо про український ВВП?