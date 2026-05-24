Нових клієнтів чекатимуть бонуси: чи вигідно відкривати депозит наприкінці весни

В останній тиждень весни ситуація на ринку гривневих депозитів залишатиметься відносно стабільною. Зокрема, середні ставки навряд чи зазнають змін і залежно від терміну вкладу коливатимуться в межах 13 – 14,5% річних.

Якою буде ситуація наприкінці весни?

Однак банки можуть активізувати "боротьбу" за нових вкладників. Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв ексклюзивно для 24 Каналу розповів деталі.

Наприкінці травня – на початку червня максимальні ставки з урахуванням бонусів за відкриття депозитів для нових клієнтів можуть сягати 16% річних. Ба більше, на ринку вже є пропозиції із сукупною дохідністю до 17,5% річних.

За словами банкіра, наразі головне завдання фінустанов полягає в підтримці привабливості гривневих депозитів і стимулюванні припливу нових вкладників. Щоправда, окреме питання – чи перекриватиме такий дохід інфляцію та курсове зростання.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Тут відповідь досить проста, але максимально практична: гривневі депозити й надалі можуть залишатися раціональним і вигідним способом збереження коштів. Але за однієї важливої умови – якщо інфляція не прискориться надмірно, а курс долара не зробить різкого стрибка.

Критичним для депозитів на 6 місяців може бути курс долара вище 46,50 – 47 гривень, а для річних вкладів межа 49 – 50 гривень за долар.

Водночас орієнтиром для річної інфляції залишатиметься рівень 11 – 13,5%.

Якщо ж показники не виходитимуть за окреслені межі, гривневі вклади можуть не лише частково компенсувати зростання цін, а й забезпечити громадянам чистий дохід – орієнтовно до 4%.

Саме тому за нинішніх умов такі депозити залишаються цілком практичним інструментом для збереження купівельної спроможності заощаджень.

Які депозити радять українцям?

Нацбанк очікує, що за підсумками року інфляція складе близько 9,4%, тоді як закладений в бюджеті країни середньозважений курс долара – 45,70 гривні.

З огляду на це, за словами експерта, серед найпопулярніших вкладів (терміном на 6 – 9 місяців та 1 рік) у "топі" будуть піврічні депозити. Варто зазначити, що тут перевага полягає не лише в дохідності.

Так клієнти банків отримують більше гнучкості, адже кошти не доводиться розміщувати на надто тривалий термін, а вже за пів року можна забрати вклад із нарахованими відсотками або переоформити його на нових умовах. "Це важливо з огляду як на можливі зміни економічної ситуації, так і на особисті обставини самого вкладника" – каже банкір.