Какой будет ситуация в конце весны?

Однако банки могут активизировать "борьбу" за новых вкладчиков. Директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев эксклюзивно для 24 Канала рассказал детали.

Смотрите также Гривневые депозиты против долларов "под подушкой" – как сохранить свои деньги в мае

В конце мая – начале июня максимальные ставки с учетом бонусов за открытие депозитов для новых клиентов могут достигать 16% годовых. Более того, на рынке уже есть предложения с совокупной доходностью до 17,5% годовых.

По словам банкира, сейчас главная задача финучреждений заключается в поддержании привлекательности гривневых депозитов и стимулировании притока новых вкладчиков. Правда, отдельный вопрос – будет ли перекрывать такой доход инфляцию и курсовой рост.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Здесь ответ достаточно прост, но максимально практичен: гривневые депозиты и в дальнейшем могут оставаться рациональным и выгодным способом сохранения средств. Но при одном важном условии – если инфляция не ускорится чрезмерно, а курс доллара не сделает резкого скачка.

Критическим для депозитов на 6 месяцев может быть курс доллара выше 46,50 – 47 гривен, а для годовых вкладов предел 49 – 50 гривен за доллар.

В то же время ориентиром для годовой инфляции будет оставаться уровень 11 – 13,5%.

Если же показатели не будут выходить за очерченные пределы, гривневые вклады могут не только частично компенсировать рост цен, но и обеспечить гражданам чистый доход – ориентировочно до 4%.

Именно поэтому в нынешних условиях такие депозиты остаются вполне практичным инструментом для сохранения покупательной способности сбережений.

Какие депозиты советуют украинцам?

Нацбанк ожидает, что по итогам года инфляция составит около 9,4%, тогда как заложенный в бюджете страны средневзвешенный курс доллара – 45,70 гривны.

Учитывая это, по словам эксперта, среди самых популярных вкладов (сроком на 6 – 9 месяцев и 1 год) в "топе" будут полугодовые депозиты. Стоит отметить, что здесь преимущество заключается не только в доходности.

Так клиенты банков получают больше гибкости, ведь средства не приходится размещать на слишком длительный срок, а уже через полгода можно забрать вклад с начисленными процентами или переоформить его на новых условиях. "Это важно, учитывая как возможные изменения экономической ситуации, так и на личные обстоятельства самого вкладчика" – говорит банкир.