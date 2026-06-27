Липень може стати вдалим часом для депозиту – що варто знати про вклади в банках

В умовах війни питання збереження заощаджень залишається актуальним для українців. Натомість простим і зрозумілим інструментом, який дає змогу вберегти кошти, частково компенсувавши вплив інфляції, вважають гривневі депозити.

Якою буде ситуація на початку липня

Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. За його оцінками, якщо економічна ситуація в країні впродовж літа залишатиметься стабільною, кількість нових вкладників може зрости на 5 – 7%, порівнюючи з весняним періодом. Такий результат свідчитиме про збереження високої довіри громадян як до гривні, так і до банківської системи загалом.

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По-перше, незмінна облікова ставка та інші монетарні інструменти НБУ підтримують поточну ситуацію на депозитному ринку. Тож найближчим часом суттєвих змін у дохідності вкладів не очікують:

середні ставки залишатимуться в межах 13 – 14,5% річних ;

; тоді як максимальні ставки подекуди сягатимуть 17,5% річних.

По-друге, притишена інфляція також працює на користь громадян. Зокрема, за підсумками червня зростання цін не має перевищити 0,6 – 0,9%, а в річному вимірі становитиме 8 – 8,3%. За таких умов вкладники отримують більше можливостей для вибору пропозицій без зайвих побоювань за долю грошей.

По-третє, ситуація на валютному ринку після кількох доволі неспокійних тижнів поступово стабілізується, що також позитивно впливає на настрої населення.

Прогнозований курс до кінця року – не вище 46,5 гривні за долар – зберігає конкурентні переваги гривневих депозитів. Варто зазначити, що їхня дохідність "працює", доки ціна долара в Україні залишатиметься нижчою за 47 гривень упродовж 6 місяців або за 49 – 50 гривень у разі річного вкладу.

По-четверте, конкуренція між банками за вкладників у літній період досить висока. Саме тому фінустанови продовжать пропонувати новим клієнтам підвищені ставки, а саме на 0,5 – 1 відсотковий пункт вище базового рівня.

Відтак громадяни можуть знайти депозит, який найкраще відповідатиме очікуванням щодо дохідності та терміну вкладу.