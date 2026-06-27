Якою буде ситуація на початку липня

Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. За його оцінками, якщо економічна ситуація в країні впродовж літа залишатиметься стабільною, кількість нових вкладників може зрости на 5 – 7%, порівнюючи з весняним періодом. Такий результат свідчитиме про збереження високої довіри громадян як до гривні, так і до банківської системи загалом.

Дивіться також В Україні планують підвищувати "мінімалку" – уряд затвердив план до 2029 року

По-перше, незмінна облікова ставка та інші монетарні інструменти НБУ підтримують поточну ситуацію на депозитному ринку. Тож найближчим часом суттєвих змін у дохідності вкладів не очікують:

середні ставки залишатимуться в межах 13 – 14,5% річних ;

; тоді як максимальні ставки подекуди сягатимуть 17,5% річних.

По-друге, притишена інфляція також працює на користь громадян. Зокрема, за підсумками червня зростання цін не має перевищити 0,6 – 0,9%, а в річному вимірі становитиме 8 – 8,3%. За таких умов вкладники отримують більше можливостей для вибору пропозицій без зайвих побоювань за долю грошей.

По-третє, ситуація на валютному ринку після кількох доволі неспокійних тижнів поступово стабілізується, що також позитивно впливає на настрої населення.

Прогнозований курс до кінця року – не вище 46,5 гривні за долар – зберігає конкурентні переваги гривневих депозитів. Варто зазначити, що їхня дохідність "працює", доки ціна долара в Україні залишатиметься нижчою за 47 гривень упродовж 6 місяців або за 49 – 50 гривень у разі річного вкладу.

По-четверте, конкуренція між банками за вкладників у літній період досить висока. Саме тому фінустанови продовжать пропонувати новим клієнтам підвищені ставки, а саме на 0,5 – 1 відсотковий пункт вище базового рівня.

Відтак громадяни можуть знайти депозит, який найкраще відповідатиме очікуванням щодо дохідності та терміну вкладу.