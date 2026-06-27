Какой будет ситуация в начале июля

Подробности эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус-банка" Дмитрий Замотаев. По его оценкам, если экономическая ситуация в стране в течение лета будет оставаться стабильной, количество новых вкладчиков может вырасти на 5 – 7% по сравнению с весенним периодом. Такой результат будет свидетельствовать о сохранении высокого доверия граждан как к гривне, так и к банковской системе в целом.

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Во-первых, неизменная учетная ставка и другие монетарные инструменты НБУ поддерживают текущую ситуацию на депозитном рынке. Поэтому в ближайшее время существенных изменений в доходности вкладов не ожидается:

средние ставки будут оставаться в пределах 13 – 14,5% годовых ;

; тогда как максимальные ставки местами будут достигать 17,5% годовых.

Во-вторых, сдерживаемая инфляция также играет на руку гражданам. В частности, по итогам июня рост цен не должен превысить 0,6 – 0,9%, а в годовом исчислении составит 8 – 8,3%. В таких условиях вкладчики получают больше возможностей для выбора предложений без лишних опасений за судьбу своих денег.

В-третьих, ситуация на валютном рынке после нескольких довольно неспокойных недель постепенно стабилизируется, что также положительно сказывается на настроениях населения.

Прогнозируемый курс до конца года – не выше 46,5 гривны за доллар – сохраняет конкурентные преимущества гривневых депозитов. Стоит отметить, что их доходность "работает" до тех пор, пока курс доллара в Украине будет оставаться ниже 47 гривен в течение 6 месяцев или ниже 49 – 50 гривен в случае годового вклада.

В-четвертых, конкуренция между банками за вкладчиков в летний период достаточно высока. Именно поэтому финучреждения продолжат предлагать новым клиентам повышенные ставки, а именно на 0,5 – 1 процентный пункт выше базового уровня.

Таким образом, граждане смогут найти депозит, который наилучшим образом будет соответствовать их ожиданиям относительно доходности и срока вклада.