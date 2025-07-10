За якими депозитами банки пропонують найвищі ставки
- Гривневі депозити залишаються привабливими з відсотковими ставками від 13% до 17%, особливо для вкладів на 6 – 9 місяців та 1 рік, через конкуренцію між банками.
Ситуація на валютному ринку не сильно вплинула на депозити у валюті, де ставки залишаються низькими, а кількість вкладів стабільна.
Ситуація в сегменті гривневих вкладів для українців залишиться майже без змін з 14 по 20 липня у порівнянні з початком місяця. "Вікно можливостей" для відкриття депозитів за найбільшими ставками досі відчинене.
Які депозити найбільш дохідні
Ставки дохідності за гривневими депозитами наразі залишаються більш-менш сталими й залежно від терміну вкладу в середньому складають від 13% до 14,5%, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.
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За словами Замотаєва, найвищі ставки зараз фіксуються на рівні 16 – 17%. Взагалі з 2023 року ставки за гривневими депозитами є найвищими.
- Найбільш популярними у липні залишаються вклади на 6 – 9 місяців та на 1 рік.
- За цими депозитами українські банки на сьогодні пропонують найвищі ставки.
- Окрім того, на ринку спостерігається посилення конкуренції між банками, чим теж можуть скористатися вкладники.
Наразі комбанки можуть привернути увагу потенційних клієнтів більш лояльними умовами розміщення коштів, покращеним сервісом, вдосконаленими і зручними мобільними застосунками, що дають змогу відкрити депозит буквально у два-три кліки, а також подекуди підвищеними “стартовими” ставками, як бонус за відкриття вкладу.
Яка ситуація з валютними депозитами
Разом з тим ситуація на валютному ринку, за словами банкіра, майже не змінила кон’юнктуру вкладів у валюті.
- Середні ставки за доларовими депозитами не перевищують 1 – 1,2% річних.
- Середня дохідність вкладів у євро складає не більше 0,8 – 1% річних.
Важливо відзначити, що стрімке зростання курсу євро, яке пов’язане з вартістю цієї валюти на світових ринках у співвідношенні до курсу долара, не вплинуло на активність громадян: кількість доларових та єврових депозитів майже “законсервована” – без особливого скорочення вкладників, але водночас і без активного зростання.,
– додав Замотаєв.
Варто знати! Як говорить банкір, українці зараз не виявляють якоїсь особливої активності та зацікавлення щодо депозитів саме у євро.
Які депозитні прогнози
Банкір нагадав, що 24 липня відбудеться засідання монетарного комітету НБУ, на якому можуть переглянути облікову ставку та інші монетарні інструменти. Зокрема, може бути перегляд ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої формується дохідність за гривневими вкладами.
- Утім, поки що банки схильні вважати, що до осені облікова ставка в Україні залишиться на рівні 15,5%.
- Ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами очікують на рівні 19%.
- Однак Нацбанк може окреслити умови та обставини, за яких вже у вересні облікова ставка та інші монетарні інструменти можуть бути змінені.
Важливо! Позитивні зміни в економіці можуть бути приводом для зменшення облікової ставки, а також до зменшення інших монетарних інструментів, говорить Замотаєв. Тоді дохідність гривневих вкладів поволі знижуватиметься. Тому скористатися "вікном можливостей" для відкриття депозитів за найбільшими ставками українці можуть принаймні до вересня.