Сезон максимального заохочення: що буде з депозитами на початку 2026 року

На перетині 2025 – 2026 років докорінних змін в сегменті депозитів не прогнозують. Йдеться про сезон максимального заохочення вкладників, тож найвища ставка на ринку може скласти 18% річних.

Якою буде ситуація з 29 грудня по 4 січня?

Деталі розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв. Водночас бонусні пропозиції триватимуть до середини січня, тож громадяни вже після свят можуть поновити активність на ринку.

Після рішення НБУ залишити без змін облікову ставку та інші монетарні інструменти, передумови до "стратегічних" змін в дохідності вкладів відсутні. Тож, залежно від терміну вкладу, середні ставки варіюватимуться від 13% до 14,5%.

"Система" уподобань потенційних клієнтів також буде досить сталою: найбільш затребуваними залишатимуться вклади на термін від 6 до 9 місяців, а також на 1 рік, на які й пропонуються найвищі ставки.

Окрім того, триватиме сезон максимального заохочення вкладників. До базових ставок банки пропонуватимуть бонуси в розмірі 1 – 1,5 відсоткового пункту. У такий спосіб потенційно на ринку найвища ставка може скласти 18% річних.

Ба більше, з огляду на дохідність, гривневі депозити є безальтернативними. Валютні вклади хоч і складають до 10% від депозитного портфеля банків, все ж у більшості випадків не цікаві потенційним вкладникам. У перерахунку на гривню дохідність таких депозитів в 11 – 12 разів нижча за гривневі.

Заохотити громадян до більш активного розміщення коштів на депозитах можуть економічна ситуація в країні (йдеться про рівень інфляції, який за підсумками року може скласти 9,5 – 9,7%), а також відносна стабільна ситуація на валютному ринку.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Загалом, якщо проаналізувати ситуацію в сегменті депозитів за грудень, можемо зробити проміжний висновок: порівняно з листопадом приріст нових вкладників (передусім через високу дохідність) може скласти від 5% до 7%.

До слова, бонусні депозитні пропозиції триватимуть до середини січня, тож громадяни вже після свят можуть поновити активність на ринку – з огляду на курсові показники та загальну ситуацію в країні.

Головний стимул – це збереження статків від інфляції та можливість отримання невеликого чистого прибутку. Адже скуповування валюти в умовах курсової стабільності не завжди може бути вигідним,

– додав банкір.

