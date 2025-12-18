Чому росте попит на депозити?

Наразі українські банки пропонують найвищі за 3 роки ставки за гривневими депозитами, які сягають 18% річних, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

За словами банкіра, такий високий дохід банки пропонують за акційними пропозиціями. Зокрема, за відкриття вкладу до базових ставок додають ще вагомий бонус у розмірі до 1,5 відсоткового пункта.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ

На Різдво і Новоріччя очікується акційний пік банків, що готові запропонувати новим вкладникам найкращі умови для розміщення коштів.

Банкір додає, що на валютному ринку не спостерігається надмірного ажіотажу. До того ж курсові показники залишаються цілком прийнятними, оскільки гривня зберігає відносну стабільність.

Водночас до відкриття гривневих депозитів мотивують інфляційні прогнози, за якими інфляція може скоротитися до 10% у річному вимірі та як мінімум до 9,7% наступного року. Це означає, що вкладники не втратять купівельної здатності власних заощаджень, але натомість матимуть змогу отримати незначний пасивний прибуток.

Саме тому, ринок очікує, що депозити в національній валюті продовжать мати суттєвий попит. Так, порівняно з листопадом кількість нових депозитів у грудні може збільшитися на 5 – 7%, а загалом за поточний рік приріст депозитів може скласти до 3 – 4%,

– прогнозує Замотаєв.

Яка ситуація щодо валютних вкладів?

Ситуація щодо валютних депозитів наприкінці року відрізнятиметься від гривневих. За словами банкіра, якщо говорити про популярність таких вкладів та їхню вагу на ринку, то кількість нових вкладників у валюті понад 2 роки суттєво не змінюється.

Ми спостерігаємо лише ситуативні коливання в сегменті валютних вкладів, які пов’язані передусім з намаганням громадян диверсифікувати власні ризики, використовуючи всі наявні механізми, в тому числі депозитні,

– додає банкір.

Тому він не очікує великих "проривів" у цьому сегменті депозитів. Валютні депозити в кінці року залишатимуться не більше ніж "сейфом" для надійного зберігання заощаджень, але не джерелом додаткового заробітку.

Замотаєв наголошує, що "пристрасті" у сегменті депозитів наступного тижня дадуть можливість українцям обрати для себе найбільш прийнятний депозит, як за терміном розміщення коштів, так і за очікуваним доходом. Найвигіднішими будуть вклади на 6 – 9 місяців, а також на 1 рік.

Варто знати! Наразі гривневі депозити мають майже у 12 разів вищу дохідність, ніж валютні розповів у коментарі 24 Каналу віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов. Так, вклад на 1 рік у розмірі 20 тисяч гривень за ставкою 14,5% принесе дохід понад 2 тисячі гривень, з урахуванням податків. Тоді як депозит у доларах на цю суму за умовним курсом 43 гривні дасть лише 5,58 долара під ставку 1,2% річних.

Що може стати на заваді вкладникам?