Почему растет спрос на депозиты?
Сейчас украинские банки предлагают самые высокие за 3 года ставки по гривневым депозитам, которые достигают 18% годовых, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.
По словам банкира, такой высокий доход банки предлагают по акционным предложениям. В частности, за открытие вклада к базовым ставкам добавляют еще весомый бонус в размере до 1,5 процентного пункта.
На Рождество и Новогодние праздники ожидается акционный пик банков, готовых предложить новым вкладчикам лучшие условия для размещения средств.
Банкир добавляет, что на валютном рынке не наблюдается чрезмерного ажиотажа. К тому же курсовые показатели остаются вполне приемлемыми, поскольку гривна сохраняет относительную стабильность.
В то же время к открытию гривневых депозитов мотивируют инфляционные прогнозы, по которым инфляция может сократиться до 10% в годовом измерении и как минимум до 9,7% в следующем году. Это означает, что вкладчики не потеряют покупательной способности собственных сбережений, но зато смогут получить незначительный пассивный доход.
Именно поэтому, рынок ожидает, что депозиты в национальной валюте продолжат иметь существенный спрос. Так, по сравнению с ноябрем количество новых депозитов в декабре может увеличиться на 5 – 7%, а в целом за текущий год прирост депозитов может составить до 3 – 4%,
– прогнозирует Замотаев.
Какова ситуация по валютным вкладам?
Ситуация по валютным депозитам в конце года будет отличаться от гривневых. По словам банкира, если говорить о популярности таких вкладов и их вес на рынке, то количество новых вкладчиков в валюте более 2 лет существенно не меняется.
Мы наблюдаем лишь ситуативные колебания в сегменте валютных вкладов, которые связаны прежде всего с попыткой граждан диверсифицировать собственные риски, используя все имеющиеся механизмы, в том числе депозитные,
– добавляет банкир.
Поэтому он не ожидает больших "прорывов" в этом сегменте депозитов. Валютные депозиты в конце года будут оставаться не более чем "сейфом" для надежного хранения сбережений, но не источником дополнительного заработка.
Замотаев отмечает, что "страсти" в сегменте депозитов на следующей неделе дадут возможность украинцам выбрать для себя наиболее приемлемый депозит, как по сроку размещения средств, так и по ожидаемому доходу. Самыми выгодными будут вклады на 6 – 9 месяцев, а также на 1 год.
Стоит знать! Сейчас гривневые депозиты имеют почти в 12 раз более высокую доходность, чем валютные рассказал в комментарии 24 Каналу вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов. Так, вклад на 1 год в размере 20 тысяч гривен по ставке 14,5% принесет доход более 2 тысяч гривен, с учетом налогов. Тогда как депозит в долларах на эту сумму по условному курсу 43 гривны даст лишь 5,58 доллара под ставку 1,2% годовых.
Что может помешать вкладчикам?
В то же время банкиры предупреждают, что для части граждан главным сдерживающим фактором при принятии решения о вкладе может стать ситуация со светом. Плановые отключения по установленным графикам обычно не несут серьезных рисков, но только при условии, что они длятся не дольше нескольких часов.
Зато значительно большую тревогу вызывают аварийные отключения, которые невозможно спрогнозировать. В такие периоды финансовые вопросы отходят на второй план, даже несмотря на привлекательные предложения банков по размещению сбережений.