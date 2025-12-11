Что будет происходить в сегменте депозитов с 15 по 21 декабря?

Поэтому к стандартным ставкам и в дальнейшем будут добавляться традиционные зимние бонусы, что позволяет клиентам рассчитывать на ставки до 18% годовых, рассказал для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев.

Дмитрий Замотаев директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА В нынешней ситуации наибольший интерес вкладчиков, по-прежнему, будет сосредоточен на депозитах сроком 6–9 месяцев и 1 год. Это компромиссные варианты для тех, кто хочет получить выгоду, но не готов надолго "замораживать" собственные деньги, и не готов “сломя голову” бежать в обменники за долларами.

Важным фактором (он может влиять на поведение потенциальных вкладчиков) остается ситуация на валютном рынке. Сейчас, благодаря взвешенным действиям Национального банка, курсовые колебания умеренные и контролируемые.

По всем признакам, до конца года основные изменения стоимости доллара будут происходить в диапазоне 43 – 43,5 гривны, что является достаточно ожидаемым.

Стоит внимания то, что такие изменения не произойдут неожиданно. Зато они будут плавными и растянутыми во времени, поэтому существенного давления на настроение вкладчиков они не создадут,

– заверил Замотаев.

Он добавил, что еще один прямой ориентир для потенциального вкладчика – это инфляция. Несмотря на перебои со светом и другие последствия систематических обстрелов объектов инфраструктуры, темпы подорожания остаются предсказуемыми, а это – до 10% в годовом измерении.

Это означает, что текущие депозитные ставки позволяют получить реальную защиту от обесценивания гривны,

– пояснил Дмитрий Замотаев.

Таким образом, сейчас именно гривневые депозиты по состоянию на сегодня дают один из самых понятных и безопасных способов сохранить и даже немного приумножить средства, вступая в равнозначный спор с "традициями" хранить средства в валюте.

Обратите внимание! То есть у граждан есть выбор, которым каждый может воспользоваться по своему усмотрению, учитывая собственные приоритеты и цели.

Что еще следует знать о депозитах?