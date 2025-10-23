Рост потребительской инфляции должен замедлиться

Глава НБУ Андрей Пышный на брифинге заявил, что Национальный банк Украины улучшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 9,2%, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Еще в июле центробанк прогнозировал инфляцию на уровне 9,7%.

Кроме того, НБУ прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 6,6% (предыдущий прогноз – 6,6%), в 2027 году инфляция составит 5,0% (предыдущий прогноз – 5,0%). Таким образом, инфляция вернется к цели только в 2027 году.

Пышный отмечает, что потребительская инфляция в Украине замедлилась до 11,9% в годовом измерении в сентябре. По оценкам НБУ, такая тенденция сохранялась и в октябре. "Темпы роста потребительских цен замедлились быстрее, чем ожидалось в июльском прогнозе НБУ. Это прежде всего обусловлено расширением предложения овощей благодаря лучшим, чем в прошлом году, урожаям", – отметил глава Нацбанка.

Важно! Между тем базовая инфляция снизилась умеренно – до 11,0%. "Фундаментальное ценовое давление оставалось устойчивым из-за высоких затрат бизнеса на оплату труда и энергоресурсы. В результате цены на отдельные товары и услуги снижаются медленно или не снижаются вообще", – объяснил Пышный.

Инфляционные ожидания все же остаются осторожными

Глава НБУ отметил, что инфляционные ожидания большинства групп респондентов не улучшились, кроме банков: "Хотя ожидания финансовых аналитиков были близкими к прогнозам НБУ, другие группы остаются настороженными. Мы также видим рост внимания домохозяйств к теме инфляции по статистике поисковых запросов".

Также Андрей Пышный отметил, что монетарная политика НБУ направлена на снижение инфляции до 5% на прогнозном горизонте: "Этому будет способствовать эффект от хороших урожаев, сохранение интереса к гривневым активам и стабильность валютного рынка".

Обратите внимание! Кроме того, он предостерег, что процесс будут сдерживать дополнительные расходы бизнеса на бесперебойную работу в условиях энергодефицита и повышение административно регулируемых цен.

