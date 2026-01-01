Депозити на старті січня: чому вкладати гроші вигідніше саме на початку року

У першій декаді січня в сегменті депозитів не очікують різких змін – ринок і далі рухатиметься за позитивною інерцією. Її наприкінці року сформували високі та привабливі ставки дохідності.

Якою буде ситуація з 5 по 11 січня?

Деталі розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв. Зокрема, ключові умови депозитних програм суттєво не зміняться, а ситуація на ринку лишиться доволі сприятливою для нових вкладників.

Дивіться також Яким буде курс валют після новорічних свят: прогноз на січень 2026 року

Експерт радить передусім зважати на монетарний фон. Рішення НБУ залишити облікову ставку та інші інструменти грошово-кредитної політики без змін означає, що стратегічних передумов для перегляду депозитних ставок наразі немає.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ У найближчі тижні середня дохідність гривневих вкладів, як і раніше, залежно від строку розміщення коштів перебуватиме в діапазоні 13 – 14,5% річних.

Структура попиту з боку вкладників також залишатиметься стабільною. Найбільший інтерес зосереджуватиметься на депозитах строком від 6 до 9 місяців, а також на річних вкладах. Саме ці строки банки й надалі беруть як базові для формування найвигідніших процентних пропозицій.

Водночас триватиме період активного стимулювання клієнтів. Банки й надалі додаватимуть до базових ставок бонусні 1 – 1,5 відсоткового пункту, а відтак максимальні ставки за окремими депозитами досягатимуть рівня близько 17,5 – 18% річних, хоч і з тенденцією до поступового зниження.

Для вкладників це залишатиметься ключовим аргументом на користь розміщення коштів саме на початку року,

– зауважив банкір.

До слова, за рівнем дохідності гривневі депозити фактично не мають повноцінної альтернативи серед банківських вкладів. І хоч валютні вклади й надалі формують до 10% депозитного портфеля банків, для більшості громадян вони залишаються малопривабливими через надто низьку дохідність, яка не перевищує:

0,8 – 1% річних – для вкладів у євро;

1 – 1,2% річних – для вкладів у доларах.

Додатковим стимулом для активності на ринку депозитів є макроекономічний фон. У 2026 році очікуваний рівень інфляції складе близько 9,7%, що разом із відносно стабільним валютним ринком робить депозити для населення зрозумілим вибором – як інструменту збереження вартості заощаджень.

Очікується, що дія бонусних депозитних програм збережеться щонайменше до середини січня. На думку експерта, це не завадить громадянам ухвалювати рішення щодо розміщення коштів, орієнтуючись на курсову стабільність та загальну ситуацію в країні.

Скільки українці зберігають у банках?