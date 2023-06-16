Золотий період для вкладень: якими будуть депозитні ставки до кінця червня
У період з 19 по 25 червня банкіри прогнозують позитивну тенденцію, щодо депозитних ставок. До кінця літа триватиме період найвигідніших умов зберігання коштів українців у банках.
Що буде з депозитною ставкою наступного тижня
Мінімум до липня облікова ставка НБУ буде на рівні 25% розповів для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв. Він додав, що цей показник збігається зі ставкою запроваджених НБУ депозитних сертифікатів, які стимулюють комбанки розвивати гривневі депозити терміном від 3 місяців під найбільш вигідні для громадян відсотки.
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Наразі очікуємо, що наступного тижня суттєвих змін у середніх ставках за гривневими депозитами не станеться: як і тижнем раніше, середні ставки за депозитами з розміщенням до 3 місяців будуть на рівні 10 – 11%, з розміщенням від 3 місяців до 1 року – на рівні 18%. А максимальні ставки залишаться на позначці 20 – 21% (на депозити від 3 місяців до 1 року).
За останніх два тижні відбулися наступні зміни на ринку депозитів:
- депозити до 1 року зросли у 6 банках – на 0,3 – 1%;
- депозити на 9 місяців зросли у 2 банках – на 0,14% та 1%.
Тобто спостерігається зростання привабливості більш тривалих депозитів, а також посилення конкуренції між банками за кошти громадян.
Ще одним трендом останніх тижнів слід вважати повернення зацікавленості окремих фінансових установ в залученні коштів в іноземній валюті. Так, відсоткові ставки за валютними депозитами суттєво пішли в гору і з незначних ставок (0,1% – 0,2% річних) досягли значень 1,5% – 2% річних, що може істотно підвищити зацікавленість населення у валютних депозитах,
– додав Замотаєв.
Він наголосив, що "золотий період" для вкладу коштів на депозити орієнтовно триватиме до серпня-вересня, якщо НБУ не змінить свою позицію.
Протягом наступного тижня варто чекати:
- ставки без змін – 20 – 21%;
- посилення конкуренції між банками;
- прибуток за гривневими депозитами без інфляції – від 3% до 6% річних;
- українці більше кластимуть гроші на депозити 9 – 12 місяців.
НБУ запровадив спеціальні валютні депозити
- Регулятор надав можливість населенню купувати безготівкову валюту за картковим курсом. Він був ближчим до офіційного, ніж готівковий.
- При цьому одразу після купівлі валюту можна було вкладати на депозит строком від трьох місяців.
- В НБУ зазначили: з липня 2022 року й до березня 2023 року попит на такі депозити зростав – рівномірними номінальними приростами.