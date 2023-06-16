Золотий період для вкладень: якими будуть депозитні ставки до кінця червня

У період з 19 по 25 червня банкіри прогнозують позитивну тенденцію, щодо депозитних ставок. До кінця літа триватиме період найвигідніших умов зберігання коштів українців у банках.

Що буде з депозитною ставкою наступного тижня

Мінімум до липня облікова ставка НБУ буде на рівні 25% розповів для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв. Він додав, що цей показник збігається зі ставкою запроваджених НБУ депозитних сертифікатів, які стимулюють комбанки розвивати гривневі депозити терміном від 3 місяців під найбільш вигідні для громадян відсотки.

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Дмитро Замотаєв директор департаменту роздрібного бізнесу

ГЛОБУС БАНКУ Наразі очікуємо, що наступного тижня суттєвих змін у середніх ставках за гривневими депозитами не станеться: як і тижнем раніше, середні ставки за депозитами з розміщенням до 3 місяців будуть на рівні 10 – 11%, з розміщенням від 3 місяців до 1 року – на рівні 18%. А максимальні ставки залишаться на позначці 20 – 21% (на депозити від 3 місяців до 1 року).

Комбанки все активніше вкладають гривню в депозитні сертифікати НБУ. Прибутковість такого кроку і є джерелом поліпшення % за депозитами. З квітня по червень відбулося 9 аукціонів з обсягом розміщення –Тож кількість “нових” вигідних депозитів поволі зростає.

За останніх два тижні відбулися наступні зміни на ринку депозитів:

депозити до 1 року зросли у 6 банках – на 0,3 – 1%;

депозити на 9 місяців зросли у 2 банках – на 0,14% та 1%.

Тобто спостерігається зростання привабливості більш тривалих депозитів, а також посилення конкуренції між банками за кошти громадян.

Ще одним трендом останніх тижнів слід вважати повернення зацікавленості окремих фінансових установ в залученні коштів в іноземній валюті. Так, відсоткові ставки за валютними депозитами суттєво пішли в гору і з незначних ставок (0,1% – 0,2% річних) досягли значень 1,5% – 2% річних, що може істотно підвищити зацікавленість населення у валютних депозитах,

– додав Замотаєв.

Він наголосив, що "золотий період" для вкладу коштів на депозити орієнтовно триватиме до серпня-вересня, якщо НБУ не змінить свою позицію.

Протягом наступного тижня варто чекати:

ставки без змін – 20 – 21%;

посилення конкуренції між банками;

прибуток за гривневими депозитами без інфляції – від 3% до 6% річних;

українці більше кластимуть гроші на депозити 9 – 12 місяців.

НБУ запровадив спеціальні валютні депозити