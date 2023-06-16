Что будет с депозитной ставкой на следующей неделе
Минимум к июлю учетная ставка НБУ будет на уровне 25% рассказал 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев. Он добавил, что этот показатель совпадает со ставкой введенных НБУ депозитных сертификатов, стимулирующих комбанки развивать гривневые депозиты сроком от 3 месяцев под наиболее выгодные для граждан проценты.
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Ожидаем, что на следующей неделе существенных изменений в средних ставках по гривневым депозитам не произойдет: как и неделей ранее, средние ставки по депозитам с размещением до 3 месяцев будут на уровне 10 – 11%, с размещением от 3 месяцев до 1 года – на уровне 18%. А максимальные ставки останутся на отметке 20-21% (на депозиты от 3 месяцев до 1 года).
За последние две недели произошли следующие изменения на рынке депозитов:
- депозиты к 1 году выросли в 6 банках – на 0,3 – 1%;
- депозиты на 9 месяцев выросли в 2 банках – на 0,14% и 1%.
То есть, наблюдается рост привлекательности более длительных депозитов, а также усиление конкуренции между банками за средства граждан.
Еще одним трендом последних недель следует считать возврат заинтересованности отдельных финансовых учреждений в привлечении средств в иностранной валюте. Так, процентные ставки по валютным депозитам существенно пошли в гору и по незначительным ставкам (0,1% – 0,2% годовых) достигли значений 1,5% – 2% годовых, что может существенно повысить заинтересованность населения в валютных депозитах,
– добавил Замотаев.
Он отметил, что "золотой период" для вклада средств на депозиты ориентировочно продлится до августа-сентября, если НБУ не изменит свою позицию
В течение следующей недели следует ожидать:
- ставки без изменений – 20 – 21%;
- усиление конкуренции между банками;
- прибыль по гривневым депозитам без инфляции – от 3% до 6% годовых;
- украинцы будут больше класть деньги на депозиты 9 – 12 месяцев.
НБУ ввел специальные валютные депозиты
- Регулятор предоставил возможность населению покупать безналичную валюту по карточному курсу. Он был ближе к официальному, чем наличный.
- При этом сразу после покупки валюту можно вкладывать на депозит сроком от трех месяцев.
- В НБУ отметили: с июля 2022 года и по март 2023 года спрос на такие депозиты рос – равномерными номинальными приростами.