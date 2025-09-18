У сегменті гривневих депозитів з 22 по 28 вересня збережеться новий старий тренд. Ставки залишаться досить високими, що може спонукати українців активніше вкладати кошти.

Які будуть ставки за депозитами?

Сповільнення інфляції та відповідна “реакція” Нацбанку, який залишив облікову ставку та інші монетарні інструменти без змін, є хорошим для приводом, адже дохідність вкладів опосередковано зросте, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

Дивіться також Крок до прозорості чи ризик для банків: економіст про послаблення банківської таємниці

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ

Головний "спойлер": низька інфляція свідчить про міцність гривні, тому громадяни матимуть змогу до своїх заощаджень отримати "індексацію з лишком", тобто можна розраховувати ще й на пасивний прибуток у розмірі до 3%.

До того ж нових вкладників, за словами банкіра, може "надихнути" період акцій і бонусів, оскільки комбанки готові запропонувати українцям на окремі види депозитів додаткові бонуси до базових ставок у розмірі до 0,5-1%.

Загалом середні ставки за депозитами наступного тижня будуть на рівні показників квітня-травня:

Очікується, що залежно від терміну вкладу вони складуть від 13-14,5% річних.

Максимальні ставки з урахуванням бонусів можуть сягнути до 17% річних.

Найбільш популярними й надалі можуть бути вклади терміном від 6 до 9 місяців, а також на 1 рік. Саме ці вклади є найбільш привабливими за ставками дохідності.

Натомість популярність валютних вкладів, як і раніше, залишиться статичною: кількість нових вкладників не зростатиме, але й не знижуватиметься. А середні ставки за доларовими вкладами не перевищать 0,8-1% річних. Вклади в євро дадуть ще менший дохід – в середньому він не перевищить 0,8% річних,

– прогнозує банкір.

На думку Замотаєва, через стабільну ситуацію на валютному ринку та досить міцну гривню українці частіше цікавитимуться гривневими депозитами.

Важливо! Разом з тим банкір додає, що війна може впливати на рішення про розміщення коштів на більш тривалий термін, ніж 1 рік. Стан невизначеності може гальмувати наміри громадян. Тому очікується, що найбільша цікавість буде саме на вклади терміном 6-9 місяців.

Яка ситуація у сегменті депозитів була влітку?