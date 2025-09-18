Які будуть ставки за депозитами?

Сповільнення інфляції та відповідна “реакція” Нацбанку, який залишив облікову ставку та інші монетарні інструменти без змін, є хорошим для приводом, адже дохідність вкладів опосередковано зросте, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ

Головний "спойлер": низька інфляція свідчить про міцність гривні, тому громадяни матимуть змогу до своїх заощаджень отримати "індексацію з лишком", тобто можна розраховувати ще й на пасивний прибуток у розмірі до 3%.

До того ж нових вкладників, за словами банкіра, може "надихнути" період акцій і бонусів, оскільки комбанки готові запропонувати українцям на окремі види депозитів додаткові бонуси до базових ставок у розмірі до 0,5-1%.

Загалом середні ставки за депозитами наступного тижня будуть на рівні показників квітня-травня:

Очікується, що залежно від терміну вкладу вони складуть від 13-14,5% річних.

Максимальні ставки з урахуванням бонусів можуть сягнути до 17% річних.

Найбільш популярними й надалі можуть бути вклади терміном від 6 до 9 місяців, а також на 1 рік. Саме ці вклади є найбільш привабливими за ставками дохідності.

Натомість популярність валютних вкладів, як і раніше, залишиться статичною: кількість нових вкладників не зростатиме, але й не знижуватиметься. А середні ставки за доларовими вкладами не перевищать 0,8-1% річних. Вклади в євро дадуть ще менший дохід – в середньому він не перевищить 0,8% річних,

– прогнозує банкір.

На думку Замотаєва, через стабільну ситуацію на валютному ринку та досить міцну гривню українці частіше цікавитимуться гривневими депозитами.

Важливо! Разом з тим банкір додає, що війна може впливати на рішення про розміщення коштів на більш тривалий термін, ніж 1 рік. Стан невизначеності може гальмувати наміри громадян. Тому очікується, що найбільша цікавість буде саме на вклади терміном 6-9 місяців.

Яка ситуація у сегменті депозитів була влітку?