Попри "важкість" невідомого на депозитному ринку: скільки вкладники зможуть отримати у листопаді

Монетарна політика Нацбанку залишається незмінною. Це зумовлене об’єктивними та до міри непередбачуваними обставинами.

Що буде з депозитами в Україні з 3 по 9 листопада?

Детальніше про це розповів банкір Дмитро Замотаєв для 24 Каналу.

Читайте також Податкова змінює валютний контроль

Він зазначив, що важливі такі аспекти:

що буде з енергетичною інфраструктурою; як відреагує економіка на можливі відключення світла (приміром, чи матиме бізнес можливість працювати без вимушених пауз); що буде на ринку валют, адже зазвичай в останні 2 місяці року попит на валюту сезонно збільшується.

Дмитро Замотаєв директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Тобто в таких обставинах дуже важливо зберегти міцність гривні, не піддаючи її надмірним випробуванням "невідомим". Можна сказати, що після кількамісячного тренду зниження інфляції (наприкінці травня річна інфляція склала 15,9%, а за підсумками вересня – 11,9%) та поступового зниження цін (у липні й серпні індекс цін був від’ємним), зростання вартості товарів та послуг поновилося. Звісно, середнє зростання цін на 0,3% за вересень це ще не показник "шаленої" інфляції.

Згідно зі слів експерта, взагалі припустимим можна вважати щомісячне середнє зростання до 0,5 – 0,7%. Приблизно таке середнє зростання цін очікується за підсумками жовтня (але наразі офіційна статистика ще не оприлюднена).

Тому загалом в депозитному сегменті триватиме досить сприятлива ситуація для нових вкладників,

– пояснив Замотаєв.

Зокрема вже пів року середні ставки залишаються на своєму піку: залежно від терміну розміщення коштів вони складають від 13% річних до 14,5% річних. А найбільший попит українців у ці "буремні" місяці припадає на вклади терміном 6 – 9 місяців і 1 рік, ставки за якими є найвищими та сягають 17% річних.

Важливо! Дохідність гривневих вкладів (порівняно з валютними депозитами), якщо конвертувати валюту в гривню, в понад 11 разів вища.

Крім того, попри очікувану незначну інфляцію, дохідність вкладів з лишком покриває інфляційні ризики, а в деяких випадках вкладники ще можуть отримати (хоч і незначний) пасивний прибуток, який у листопаді може скласти в середньому 2 – 3%.

А ще варто додати прийдешній сезон акцій та бонусів (приміром, славнозвісна "Чорна п’ятниця"),

– додав Дмитро Замотаєв.

Щодо нових вкладників: банки можуть запропонувати їм заохочувальні бонуси в розмірі 0,5 – 1 відсоткові пункти до наявних ставок. І це може стимулювати громадян розміщувати кошти в банках.

Тобто, попри всю "важкість" невідомого, депозитний сегмент працюватиме на повну, адже наразі гривневі вклади є досить доброю альтернативою для тримання коштів у готівці, навіть якщо це долари чи євро,

– підсумував банкір.

Зверніть увагу! Очікується, що у листопаді, порівняно із жовтнем, кількість нових вкладників може зрости на 1 – 1,5%, а загалом за осінній період порівняно з червнем-серпнем приріст вкладників очікується на рівні 5%.

Що ще слід знати про депозити?