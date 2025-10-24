Якими будуть депозити з 27 жовтня по 2 листопада?
Саме вони є основою для формування дохідності гривневих депозитів, розповів банкір Дмитро Замотаєв для 24 Каналу.
Це фактично є "залізобетонною" гарантією, що період високих ставок за гривневими вкладами триватиме як мінімум впродовж наступного місяця, а як максимум – до кінця року. По-друге, діє "заохочувальний" період для нових вкладників, який також може тривати аж до кінця року. "Високий сезон" для депозитів означає активне впровадження банками різноманіття бонусів та акцій, головним з яким можна вважати додаткові 0,5 – 1 відсоткові пункти до базових ставок дохідності.
Як зазначив експерт, для продовження акцій для банків попереду достатньо подій:
- попереду сезон "чорної п’ятниці";
- Різдво;
- Новий рік.
Зазвичай маркетингові прив’язки до дат працюють добре майже в усіх споживчих сферах. Тому не слід виключати, що банки скористаються нагодою і продовжать дію більш вигідних депозитних пропозицій.
По-третє, згідно із даними Держстату інфляція залишається на притомному рівні: 13-13,5% рік до року. Власне стабільність гривні додає їй значних переваг, як валюти для заощадження, порівняно з іншими,
– сказав Замотаєв.
А в умовах "більш-менш стабільних курсів долара та євро", увага громадян перемикається на більш вигідні інструменти, якими насамперед є гривневі депозити. Водночас офіційний курс долара досі "не дотягує" до початкового курсу року, а є майже на 1,5-2% нижчим. Це означає, що українці, що торік у грудні скуповували готівковий долар по курсу 43-45 гривень, поки що в значних "мінусах": річна інфляція 13-13,5%. А втрата на курсах – ще 3,5-7%.
Звісно такий "пасьянс" стосується тих, хто через низку обставин вимушений продавати долари ось тепер. Але й тримання валюти "під подушкою" з огляду на природну інфляцію долара і євро поки що себе не виправдовує (цьогоріч ці валюти можуть втратити на інфляції близько 3%),
– пояснив банкір.
Крім того, в українців є вагомий вибір за термінами розміщення депозитів, що, як мінімум, можуть зберегти кошти від інфляції. Але найвищі ставки, починаючи з квітня, збережуться на вклади від 6 місяців до 9 місяців і на 1 рік. Середня дохідність за ними складе 14,5% річних, а максимальна – до 17% річних.
Зверніть увагу! До того ж валютні депозити за рівнем дохідності досі не можуть конкурувати з гривневими вкладами.
Наприклад, середній прибуток вкладів терміном на 1 рік на суму 20 тисяч гривень за середньою ставкою 14,5% річних принесе 2 700 гривень доходу, а з урахуванням податків чистий дохід складе 2 079 гривень.
Якщо ж взяти цю ж суму (20 тисяч гривень) і придбати долари за максимальним зараз курсом 41,7 гривні за долар, то отримаємо близько 480 доларів. Розмістивши їх на вклад терміном 1 рік під середній відсоток 1,2% річних дохід складе 5,76 долара, а вирахувавши з цієї суми 23% податків, то вдасться отримати лише близько 4,43 долара чистого прибутку.
Якщо ж провести зворотну конвертацію – з долара на гривню – то отримаємо дохід у розмірі 177 гривень. Тобто, реальна дохідність гривневих вкладів порівняно з доларовими в понад 11 разів вища! Виглядає майже нереально, але саме такий стан справ у сегменті прибутковості депозитів у різних валютах,
– заявив Дмитро Замотаєв.
Важливо! Протягом 6 місяців гривневі вклади залишаються досить привабливими для вкладників, що дають змогу зберегти й дещо примножити вкладені кошти. Тобто в досить непростих умовах війни, обтяжених тягарем невідомого, важкопрогнозованого "воєнного" майбуття та станом економіки, у громадян є гарні можливості заощадження власних коштів.
Що ще слід знати про гривневі депозити?
- Наразі триває "високий сезон", що може спонукати відкрити депозит. Банки здатні запропонувати новим вкладникам вигідні бонуси, що можуть скласти додаткові 0,5 – 1 відсоткові пункти до базових депозитних ставок.
- Велика ймовірність, що протягом листопада – грудня середні ставки за гривневими вкладами не зазнають особливих змін.