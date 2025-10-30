Несмотря на "тяжесть" неизвестного на депозитном рынке: сколько вкладчики смогут получить в ноябре

Монетарная политика Нацбанка остается неизменной. Это обусловлено объективными и в меру непредсказуемыми обстоятельствами.

Что будет с депозитами в Украине с 3 по 9 ноября?

Подробнее об этом рассказал банкир Дмитрий Замотаев для 24 Канала.

Читайте также Налоговая меняет валютный контроль

Он отметил, что важны следующие аспекты:

что будет с энергетической инфраструктурой; как отреагирует экономика на возможные отключения света (например, будет ли бизнес иметь возможность работать без вынужденных пауз); что будет на рынке валют, ведь обычно в последние 2 месяца года спрос на валюту сезонно увеличивается.

Дмитрий Замотаев директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА То есть в таких обстоятельствах очень важно сохранить прочность гривны, не подвергая ее чрезмерным испытаниям "неизвестным". Можно сказать, что после многомесячного тренда снижения инфляции (в конце мая годовая инфляция составила 15,9%, а по итогам сентября – 11,9%) и постепенного снижения цен (в июле и августе индекс цен был отрицательным), рост стоимости товаров и услуг возобновился. Конечно, средний рост цен на 0,3% за сентябрь это еще не показатель "бешеной" инфляции.

Согласно словам эксперта, вообще допустимым можно считать ежемесячный средний рост до 0,5 – 0,7%. Примерно такой средний рост цен ожидается по итогам октября (но пока официальная статистика еще не обнародована).

Поэтому в целом в депозитном сегменте будет продолжаться достаточно благоприятная ситуация для новых вкладчиков,

– пояснил Замотаев.

В частности уже полгода средние ставки остаются на своем пике: в зависимости от срока размещения средств они составляют от 13% годовых до 14,5% годовых. А наибольший спрос украинцев в эти "бурные" месяцы приходится на вклады сроком 6 – 9 месяцев и 1 год, ставки по которым являются самыми высокими и достигают 17% годовых.

Важно! Доходность гривневых вкладов (по сравнению с валютными депозитами), если конвертировать валюту в гривну, более чем в 11 раз выше.

Кроме того, несмотря на ожидаемую незначительную инфляцию, доходность вкладов с лихвой покрывает инфляционные риски, а в некоторых случаях вкладчики еще могут получить (хоть и незначительный) пассивную прибыль, которая в ноябре может составить в среднем 2 – 3%.

А еще стоит добавить грядущий сезон акций и бонусов (например, знаменитая "Черная пятница"),

– добавил Дмитрий Замотаев.

Относительно новых вкладчиков: банки могут предложить им поощрительные бонусы в размере 0,5 – 1 процентные пункты к имеющимся ставкам. И это может стимулировать граждан размещать средства в банках.

То есть, несмотря на всю "тяжесть" неизвестного, депозитный сегмент будет работать на полную, ведь сейчас гривневые вклады являются достаточно хорошей альтернативой для содержания средств в наличных, даже если это доллары или евро,

– подытожил банкир.

Обратите внимание! Ожидается, что в ноябре, по сравнению с октябрем, количество новых вкладчиков может вырасти на 1 – 1,5%, а в целом за осенний период по сравнению с июнем-августом прирост вкладчиков ожидается на уровне 5%.

Что еще следует знать о депозитах?