Что будет с депозитами в Украине с 3 по 9 ноября?
Подробнее об этом рассказал банкир Дмитрий Замотаев для 24 Канала.
Он отметил, что важны следующие аспекты:
- что будет с энергетической инфраструктурой;
- как отреагирует экономика на возможные отключения света (например, будет ли бизнес иметь возможность работать без вынужденных пауз);
- что будет на рынке валют, ведь обычно в последние 2 месяца года спрос на валюту сезонно увеличивается.
То есть в таких обстоятельствах очень важно сохранить прочность гривны, не подвергая ее чрезмерным испытаниям "неизвестным". Можно сказать, что после многомесячного тренда снижения инфляции (в конце мая годовая инфляция составила 15,9%, а по итогам сентября – 11,9%) и постепенного снижения цен (в июле и августе индекс цен был отрицательным), рост стоимости товаров и услуг возобновился. Конечно, средний рост цен на 0,3% за сентябрь это еще не показатель "бешеной" инфляции.
Согласно словам эксперта, вообще допустимым можно считать ежемесячный средний рост до 0,5 – 0,7%. Примерно такой средний рост цен ожидается по итогам октября (но пока официальная статистика еще не обнародована).
Поэтому в целом в депозитном сегменте будет продолжаться достаточно благоприятная ситуация для новых вкладчиков,
– пояснил Замотаев.
В частности уже полгода средние ставки остаются на своем пике: в зависимости от срока размещения средств они составляют от 13% годовых до 14,5% годовых. А наибольший спрос украинцев в эти "бурные" месяцы приходится на вклады сроком 6 – 9 месяцев и 1 год, ставки по которым являются самыми высокими и достигают 17% годовых.
Важно! Доходность гривневых вкладов (по сравнению с валютными депозитами), если конвертировать валюту в гривну, более чем в 11 раз выше.
Кроме того, несмотря на ожидаемую незначительную инфляцию, доходность вкладов с лихвой покрывает инфляционные риски, а в некоторых случаях вкладчики еще могут получить (хоть и незначительный) пассивную прибыль, которая в ноябре может составить в среднем 2 – 3%.
А еще стоит добавить грядущий сезон акций и бонусов (например, знаменитая "Черная пятница"),
– добавил Дмитрий Замотаев.
Относительно новых вкладчиков: банки могут предложить им поощрительные бонусы в размере 0,5 – 1 процентные пункты к имеющимся ставкам. И это может стимулировать граждан размещать средства в банках.
То есть, несмотря на всю "тяжесть" неизвестного, депозитный сегмент будет работать на полную, ведь сейчас гривневые вклады являются достаточно хорошей альтернативой для содержания средств в наличных, даже если это доллары или евро,
– подытожил банкир.
Обратите внимание! Ожидается, что в ноябре, по сравнению с октябрем, количество новых вкладчиков может вырасти на 1 – 1,5%, а в целом за осенний период по сравнению с июнем-августом прирост вкладчиков ожидается на уровне 5%.
Что еще следует знать о депозитах?
- Вероятно, что даже в течение ноября – декабря средние ставки по гривневым вкладам не претерпят особых изменений.
- Однако не стоит забывать, что ближе к концу года давление на гривну может усилиться. Поэтому оптимальным будет, если по итогам 2025 года учетная ставка будет постоянной – 15,5%, а регулятору не придется ее повышать.