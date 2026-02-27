Знизити борг до 2035 року: наскільки критична ситуація в Україні, про яку попереджає МВФ

МВФ прогнозує для українського бюджету критичні наслідки від збільшення державного боргу. Якщо не вжити заходів, у 2027 році показник зросте до 137% ВВП, коли для стабільності країни гранична норма – 68% ВВП.

Яким є державний борг України?

Про те, на якому рівні показник українського боргу, йдеться в меморандумі МВФ.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що на кінець 2026 року державний борг України сягне 122,6% валового внутрішнього продукту. У Фонді наголошують, що потрібно вжити заходів, аби уникнути критичної ситуації.

Так, за сценарієм без додаткових рішень борг України зросте до 137,1% ВВП у 2027 році. "Покращення" може з'явитись у 2035 році, коли показник знизиться до 97,1% ВВП.

Важливо! Для досягнення стійкості державний борг повинен знизитися до рівня нижче 68% ВВП до 2035 року.

Зокрема фахівці МВФ наголошують, що валові потреби у фінансуванні 2030 – 2035 років мають бути меншими від 7% ВВП. Однак попередні й прогнозовані дані поки не відповідають необхідним для України показникам.

Що ще відомо про фінансове становище України?

В обслуговуванні боргу у 2026 – 2028 роках витрати не мають перевищити 1 мільярд доларів на рік. Адже це може створити економічні ризики.

Щодо реструктуризації боргу – у 2024 році Україна завершила 78% процесу на суму 20,5 мільярда доларів. Також вдалося домовитись з Експортно-імпортним банком Китаю про відтермінування погашення на кредит у 850 мільйонів доларів (до періоду 2034 – 2040 років).

Так, нині залишаються 2 основні борги. Це реструктуризація єврооблігацій Укренерго на 825 мільйонів доларів та зовнішня комерційна позика Cargill Financial Services International на суму 0,7 мільярда доларів.

Відомо також, що офіційні кредитори погодилися на спрощений механізм(поетапний підхід), коли перший етап реструктуризації продовжить чинний мораторій на період програми МВФ, а другий – означатиме повне закриття боргів після зменшення невизначеності в країні.

Як партнери допомагають з фінансуванням України?

У період війни одна з найбільших потреб – зброя. Так, на ресурсі "Слово і Діло" пояснюють, що ініціатива PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) дає свої результати. Механізм такий:

Україна формує список необхідного озброєння;

НАТО разом з українською стороною погоджує місячну норму озброєння на сумм=у до 1 мільярда доларів;

члени та партнери НАТО, крім США, роблять грошові внески;

на зібрані кошти в США закуповують необхідне озброєння.

Станом на 31 грудня 2025 року загальний обсяг вкладень, а відповідно й фінансування склав 4,3 мільярда доларів. У 2026 році через ініціативу планують зібрати до 15 мільярдів доларів.

Що ще відомо про міжнародну допомогу для України?

Раніше повідомлялося, що МВФ створив для України нову програму на 8,1 мільярда доларів. Перший транш допомоги планують витратити на покриття дефіциту в бюджеті.

Зокрема Україна отримає 90 мільйонів кубометрів природного газу через новий термінал у Литві. Перша поставка планується до кінця березня 2026 року.