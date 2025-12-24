Уряд схвалив стратегію щодо управління держборгом на 2026 – 2028 роки

Кабмін ухвалив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026 – 2028 роки. Документ передбачає системну оцінку поточного стану та динаміки держборгу.

Що передбачає Стратегія?

Також йдеться про визначення цілей і завдань боргової політики на середньострокову перспективу та оптимізації боргової структури з огляду на витрати й ризики. Про це в середу, 24 грудня, повідомили в Міністерстві фінансів України, передає 24 Канал.

Дивіться також Чому в Україні вводять шаги, що не так із копійками та які гроші водилися за часів Гетьманщини

Спричинене війною збільшення видатків держбюджету на оборону призвело до різкого зростання бюджетного дефіциту, тож обсяг держборгу суттєво зріс.

У таких умовах основною ціллю управління ним стала мінімізація довгострокових ризиків від такого зростання. Стратегія визначає 3 головні цілі боргової політики на 2026 – 2028 роки:

збільшення частки грантів та іншого не боргового фінансування для забезпечення фінансування держбюджету;

зменшення боргових ризиків шляхом зменшення вартості боргу, подовження строків погашення боргових зобов'язань та оптимізації їх структури;

підтримка відносин з інвесторами та стимулювання розвитку внутрішнього ринку державних облігацій як інструменту відновлення економіки.

Що відомо про ключові боргові ризики?

Отже, Україна продовжує працювати над зменшенням ключових боргових ризиків:

Ризик рефінансування знижується завдяки подовженню строків обігу ОВДП, залученню пільгових ресурсів і проведенню операцій з управління боргом. Валютний ризик залишається значним через високу частку боргу в іноземній валюті, тому стратегічним пріоритетом є поступове збільшення частки гривневих запозичень у довгостроковій перспективі. Процентний ризик наразі низький завдяки значній частці довгострокового пільгового боргу з фіксованою ставкою. Ризики за умовними зобов'язаннями перебувають під контролем – скорочується обсяг кредитів під держгарантії, а реструктуризацію державних деривативів успішно завершили.

Прийняття Стратегії є важливим кроком для фінансової стійкості України, оскільки забезпечує передбачуваність боргової політики, посилює довіру міжнародних партнерів та інвесторів і формує чіткі орієнтири для управління держборгом у воєнних умовах,

– наголосили в Мінфіні.

Цікаво! Прийняття Стратегії також є зобов'язанням України перед ЄС у межах Ukraine Facility. Пункт 2.6 Плану України визначає необхідність реформування системи управління державними фінансами, включно з оновленням боргової стратегії.

Нагадаємо, шосту виплату в межах Ukraine Facility прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала ще 11 грудня. Тоді вона уточнила, що для цього Україна реалізувала низку системних реформ. Про надходження коштів стало відомо 22 грудня.

Що відомо про держборг України?