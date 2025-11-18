Усі рішення в цьому документі напрацьовувались в контексті ключових пріоритетів бюджету – безпека, оборона і соціальна стійкість. Увесь обсяг власних надходжень Уряд спрямовує на Сили оборони,
– пояснила Свириденко.
Оновлений законопроєкт має зміни – у бюджеті зростуть як доходи, так і видатки. Зокрема, передбачається підвищення зарплат лікарів та педагогів.
Головні зміни до другого читання:
- Загальний обсяг доходів збільшиться на 27,8 мільярда гривень – зокрема завдяки підвищенню ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.
- Видатки зростуть на 33,6 мільярда гривень. Так, 18,9 мільярда направлять у резервний фонд. а 6,6 мільярда спрямують на підвищення зарплат вчителям шкіл та викладачам закладів вищої освіти й фахових коледжів.
Як проходить голосування за бюджет на 2026 рік?
Наприкінці вересня Верховна Рада розглянула проєкт державного бюджету на 2026 рік і передала його на подальше опрацювання. Після цього народні депутати подали свої пропозиції, і їхня кількість стала рекордною: загалом надійшло 3339 правок – це на 59% більше, ніж торік.
22 жовтня парламент підтримав документ у першому читанні. За нього проголосували 256 народних депутатів. Після цього уряд мав час до листопада доопрацювати проєкт і повторно подати його до Верховної Ради.
Зауважимо, що проєкт держбюджету на 2026 рік передбачає помітне зростання ключових фінансових показників. Водночас головним пріоритетом, як і раніше, залишається сектор оборони та безпеки країни.