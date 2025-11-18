Верховная Рада отложила голосование за государственный бюджет на 2026 год. Законопроект рассмотрят позже, чем предусматривает регламент.

Когда рассмотрят бюджет на 2026 год?

Во втором чтении бюджет-2026 Рада рассмотрит 2 декабря. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает 24 Канал.

Было бы идеально это сделать 1 декабря, в понедельник, но график пленарных заседаний Верховной Рады предусматривает пленарный день 2 декабря,

– отметила Пидласа.

По ее словам, пока до сих пор продолжаются консультации по двум важным направлениям, из-за чего и перенесли голосование.

Первый – это реформа зарплат учителей в средних учебных заведениях;

Вторая тема касается налога на доходы физических лиц – обсуждают, куда направлять 4% этих сборов – в государственный бюджет или местный.