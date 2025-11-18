Все решения в этом документе нарабатывались в контексте ключевых приоритетов бюджета – безопасность, оборона и социальная устойчивость. Весь объем собственных поступлений Правительство направляет на Силы обороны,
– объяснила Свириденко.
Обновленный законопроект имеет изменения – в бюджете вырастут как доходы, так и расходы. В частности, предусматривается повышение зарплат врачей и педагогов.
Главные изменения ко второму чтению:
- Общий объем доходов увеличится на 27,8 миллиарда гривен – в частности благодаря повышению ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50%.
- Расходы вырастут на 33,6 миллиарда гривен. Так, 18,9 миллиарда направят в резервный фонд. а 6,6 миллиарда направят на повышение зарплат учителям школ и преподавателям высших учебных заведений и профессиональных колледжей.
Как проходит голосование за бюджет на 2026 год?
В конце сентября Верховная Рада рассмотрела проект государственного бюджета на 2026 год и передала его на дальнейшую проработку. После этого народные депутаты подали свои предложения, и их количество стало рекордным: всего поступило 3339 правок – это на 59% больше, чем в прошлом году.
22 октября парламент поддержал документ в первом чтении. За него проголосовали 256 народных депутатов. После этого правительство имело время до ноября доработать проект и повторно подать его в Верховную Раду.
Заметим, что проект госбюджета на 2026 год предусматривает заметный рост ключевых финансовых показателей. В то же время главным приоритетом, по-прежнему, остается сектор обороны и безопасности страны.