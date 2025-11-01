Завдяки податкам і зборам держбюджет України поповнився на 180 мільярдів гривень

У жовтні до загального фонду державного бюджету надійшло 181,8 мільярдів гривень. Значна частина – від податкової служби.

Звідки надійшли гроші до держбюджету?

В цілому до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 251,7 мільярдів податків, зборів та інших платежів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфінансів.

За підсумками жовтня надходження платежів від Державної податкової служби становили 75,8 мільярдів гривень, в тому числі:

31,7 мільярд гривень – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

24,1 мільярди гривень – податок на додану вартість;

10,8 мільярдів гривень – акцизний податок;

4,5 мільярди гривень – податок на прибуток підприємств;

3,6 мільярди гривень – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 63 млрд гривень. Іншим важливим джерелом доходів стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 38 мільярдів гривень.

Крім того, надійшло 51,8 мільярдів гривень у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Яким буде держбюджет у 2026 році?

22 жовтня, Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2026 рік у першому читанні. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, передає 24 Канал.

Основні показники бюджету 2026 у проєкті визначені наступні:

ВВП України планується у розмірі 10,3 трильйона гривень – на 1,34 трильйона більше ніж торік;

– на 1,34 трильйона більше ніж торік; Видатки держбюджету складуть 4,8 трильйона гривень (+415 мільярдів гривень у порівнянні з 2025 роком);

(+415 мільярдів гривень у порівнянні з 2025 роком); Доходи прогнозують на рівні 2 трильйонів 826 мільярдів гривень (+446,8 мільярда гривень або 18,8% від 2025-го);

(+446,8 мільярда гривень або 18,8% від 2025-го); Дефіцит очікується на рівні до 18,4% ВВП ;

; Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трильйони 79 мільярдів гривень ;

; Мінімальна зарплата складатиме 8 647 гривень , а середня – на рівні 30 032 гривень ;

, а середня – на рівні ; Курс долара прогнозують на рівні 45,6 гривні за 1 долар США.

Що відомо про бюджет на 2026 рік?