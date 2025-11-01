Благодаря налогам и сборам госбюджет Украины пополнился на 180 миллиардов гривен

В октябре в общий фонд государственного бюджета поступило 181,8 миллиардов гривен. Значительная часть – от налоговой службы.

Откуда поступили деньги в госбюджет?

В целом в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 251,7 миллиардов налогов, сборов и других платежей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфинансов.

По итогам октября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 75,8 миллиардов гривен, в том числе:

31,7 миллиард гривен – налог на доходы физических лиц и военный сбор;

24,1 миллиарда гривен – налог на добавленную стоимость;

10,8 миллиардов гривен – акцизный налог;

4,5 миллиардов гривен – налог на прибыль предприятий;

3,6 миллиарда гривен – рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 63 млрд гривен. Другим важным источником доходов стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 38 миллиардов гривен.

Кроме того, поступило 51,8 миллиардов гривен в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.

Каким будет госбюджет в 2026 году?

22 октября, Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает 24 Канал.

Основные показатели бюджета 2026 в проекте определены следующие:

ВВП Украины планируется в размере 10,3 триллиона гривен – на 1,34 триллиона больше чем в прошлом году;

– на 1,34 триллиона больше чем в прошлом году; Расходы госбюджета составят 4,8 триллиона гривен (+415 миллиардов гривен по сравнению с 2025 годом);

(+415 миллиардов гривен по сравнению с 2025 годом); Доходы прогнозируют на уровне 2 триллионов 826 миллиардов гривен (+446,8 миллиарда гривен или 18,8% от 2025-го);

(+446,8 миллиарда гривен или 18,8% от 2025-го); Дефицит ожидается на уровне до 18,4% ВВП ;

; Потребность во внешнем финансировании составит 2 триллиона 79 миллиардов гривен ;

; Минимальная зарплата будет составлять 8 647 гривен , а средняя – на уровне 30 032 гривен ;

, а средняя – на уровне ; Курс доллара прогнозируют на уровне 45,6 гривны за 1 доллар США.

Что известно о бюджете на 2026 год?