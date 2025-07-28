Нові цифри: в Україні за місяць суттєво виріс держборг

Загальна сума державного та гарантованого боргу України на 30 червня 2025 року становила 7,697 трильйона гривень або 184,84 мільярда доларів. За місяць борг зріс на 181,73 млрд гривень або на 3,88 мільярда доларів.

Як змінився держборг України?

З початку року борг зріс на 716 мільярдів гривень або на 18,78 мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Протягом червня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 181,73 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 3,88 млрд дол. США,

– йдеться у повідомленні.

Державний борг України становив 7 402,52 мільярда гривень (це 96,18 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 177,77 мільярда доларів США. Державний зовнішній борг становив 5 561,92 мільярда гривень (це 72,26 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 133,57 мільярда доларів США.

Гарантований державою борг України становив 294,43 мільярда гривень (3,83%), або 7,07 мільярдів доларів США, зокрема:

гарантований державою зовнішній борг – 213,57 мільярда гривень (2,77 %), або 5,13 мільярда доларів США;

гарантований державою внутрішній борг – 80,86 мільярда гривень (1,05 %), або 1,94 мільярда доларів США.

Зауважте! Державний внутрішній борг становив 1 840,61 мільярда гривень (23,91 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 44,20 мільярда доларів США.