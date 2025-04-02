Держстат оновив дані щодо зростання ВВП у 2023 році

Державна служба статистики переглянула показник зростання економіки за 2023 рік – замість 5,3% він склав 5,5%. Ці цифри не враховують тимчасово окуповані території та зони бойових дій.

Як змінилися дані про ВВП

За уточненими даними, реальний ВВП у 2023 році зріс на 5,5% порівняно з 2022 роком і склав 6,54 трильйона гривень, передає 24 Канал з посиланням на Держстат.

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Ці цифри не враховують тимчасово окуповані території та зони бойових дій.

Оновлені дані поквартально виглядають так:

1-й квартал: ВВП скоротився на 10,2% (1,36 трильйона гривень).

2-й квартал: зростання на 19,3% (1,46 трильйона гривень).

3-й квартал: зростання на 9,7% (1,78 трильйона гривень).

4-й квартал: зростання на 5,2% (1,93 трильйона гривень).

Раніше дані були такими:

1-й квартал 2023 року – спад на 10,3% (1,36 трильйона гривень).

2-й квартал – зростання на 19,2% (1,46 трильйона гривень).

3-й квартал – зростання на 9,6% (1,78 трильйона гривень).

4-й квартал – зростання на 4,7% (1,93 трильйона гривень).

За попередніми даними, у 2023 році ВВП зріс на 5,3% до 6,54 трильйона гривень (у цінах 2021 року).