Як змінилися дані про ВВП
За уточненими даними, реальний ВВП у 2023 році зріс на 5,5% порівняно з 2022 роком і склав 6,54 трильйона гривень, передає 24 Канал з посиланням на Держстат.
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Ці цифри не враховують тимчасово окуповані території та зони бойових дій.
Оновлені дані поквартально виглядають так:
1-й квартал: ВВП скоротився на 10,2% (1,36 трильйона гривень).
2-й квартал: зростання на 19,3% (1,46 трильйона гривень).
3-й квартал: зростання на 9,7% (1,78 трильйона гривень).
4-й квартал: зростання на 5,2% (1,93 трильйона гривень).
Раніше дані були такими:
1-й квартал 2023 року – спад на 10,3% (1,36 трильйона гривень).
2-й квартал – зростання на 19,2% (1,46 трильйона гривень).
3-й квартал – зростання на 9,6% (1,78 трильйона гривень).
4-й квартал – зростання на 4,7% (1,93 трильйона гривень).
За попередніми даними, у 2023 році ВВП зріс на 5,3% до 6,54 трильйона гривень (у цінах 2021 року).