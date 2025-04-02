Как изменились данные о ВВП
По уточненным данным, реальный ВВП в 2023 году вырос на 5,5% по сравнению с 2022 годом и составил 6,54 триллиона гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Госстат.
Читайте также В Сенате США требуют жестких санкций против России: уже готов законопроект
Эти цифры не учитывают временно оккупированные территории и зоны боевых действий.
Обновленные данные поквартально выглядят так:
1-й квартал: ВВП сократился на 10,2% (1,36 триллиона гривен).
2-й квартал: рост на 19,3% (1,46 триллиона гривен).
3-й квартал: рост на 9,7% (1,78 триллиона гривен).
4-й квартал: рост на 5,2% (1,93 триллиона гривен).
Ранее данные были такими:
1-й квартал 2023 года – спад на 10,3% (1,36 триллиона гривен).
2-й квартал – рост на 19,2% (1,46 триллиона гривен).
3-й квартал – рост на 9,6% (1,78 триллиона гривен).
4-й квартал – рост на 4,7% (1,93 триллиона гривен).
По предварительным данным, в 2023 году ВВП вырос на 5,3% до 6,54 триллиона гривен (в ценах 2021 года).