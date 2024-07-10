Цілий список претендентів: хто має пільги на дитячий садок

При записі у дитячий садок деякі українці мають пільги, які дозволяють їм першочергово потрапити у навчальний заклад. Є цілий список причин, чому особі можуть надати такі пільги.

Хто має пільги на дитячий садок

Пільги на дитячий садок мають діти:

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постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

військовослужбовців;

які живуть у мікрорайоні, за яким закріплений відповідний дитсадок;

чиї брати / сестри вже ходять до цього садочка;

працівників дитсадка;

з особливими освітніми потребами через порушення інтелектуального, сенсорного чи фізичного розвитку;

сиріт або позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою, у прийомних / патронатних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу;

які перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

внутрішньо переміщені особи;

зі статусом постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Додаткові пільги може встановлювати місцева влада. Тож перед записом дитини у садок варто ознайомитися з інформацією та вимогами на підтвердження пільг.

Для того, щоб зареєструвати дитину в електронній черзі до дитячого садка, важливо вказати всі пільги, які вона може мати. Це включає вказівку типу пільги та надання детальної документації, яку, можливо, потрібно буде завантажити у вигляді сканованих копій. Деякі пільги підтверджуються в електронній системі автоматично, інші потребують перевірки фахівцями відділу освіти. Рекомендується слідувати підказкам системи, вказуючи ці пільги під час реєстрації в черзі до дитячого садка.