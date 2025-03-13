Непостійні та непередбачувані: американці прокоментували дії Трампа щодо економіки США
- Понад половина американців вважають дії Дональда Трампа у сфері економіки занадто нестабільними, особливо його агресивну політику щодо податків на імпорт.
- Опитування показало, що 79% республіканців вірять, що дії Трампа в економіці принесуть користь у довгостроковій перспективі, попри їхню непередбачуваність.
Понад половина американців розцінюють дії та вчинки президента США Дональда Трампа у сфері економіки занадто нестабільними. Зокрема це стосується його агресивної політики щодо податків на імпорт.
Про що свідчить опитування
Про це свідчать результати останнього соціологічного опитування, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Так респондентам в Америці поставили питання: "Чи є кроки Трампа, що призводять до хитання економіки, занадто непередбачуваними?". І близько 57% місцевих мешканців впевнені, що Дональд Трамп занадто непостійний у своїх діях, які спрямовані на економіку країни. У першу чергу, це стосується його агресивної стратегії оподаткування імпорту. Саме вона налякала фондовий ринок.
Крім того, третина респондентів вважають, що дії президента США не були надто непередбачуваними. Водночас 11% американців не були впевнені або не відповіли. Однак приблизно кожен третій республіканець сказав, що дії Трампа були занадто непередбачуваними.
Чи вважають американці політику Трампа перспективною?
Приблизно 70% респондентів опитування (9 з 10 демократів та 6 з 10 республіканців) заявили, що очікують на підвищення тарифів. А це, очевидно, зробить продукти й інші регулярні покупки дорожчими.
Хоча близько 61% респондентів заявили, що пріоритетом Трампа має бути стримування зростання цін.
Цікаво! Опитування було проведене 11-12 березня серед 1422 дорослих американців по всій країні. Похибка для всіх респондентів становить 3 відсоткові пункти.