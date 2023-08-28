"Ощадбанк" вирішив продовжити дію своїх карток
Джерело:Ощадбанк
Деякі українські банки вирішили продовжити дію своїх карток. Таке рішення фінансові установи прийняли, бо значна кількість українців не мають змоги вільно керувати власними рахунками через виїзд за кордон чи перебування на прифронтових територіях.
Що буде з картками з "Ощадбанку"
У АТ "Ощадбанк" вирішили продовжити термін дії усіх своїх карток. Відтепер вони будуть дійсні до 31 грудня 2023 року.
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У зв'язку з воєнним станом для зручності клієнтів Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року,
– повідомили у пресслужбі "Ощадбанку".
Яким буде функціонал цих карток:
- зняття готівки;
- розрахунок картою;
- передача коштів через електронну платіжну систему;
- "Apple Pay" та "Google Pay".
Тобто абсолютно усі функції на цих картках будуть збережені.Зауважте! Продовжується термін дії карток, які потребували оновлення з лютого 2022 року.
Раніше це ж рішення прийняв "Приватбанк". Однак у цій фінансовій установі термін дії карток було продовжено на 2 роки від кінцевої дати, вказаної на пластику.