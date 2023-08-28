Что будет с карточками из "Ощадбанка"
В АО "Ощадбанк" решили продлить срок действия всех своих карт. Отныне они будут действительны до 31 декабря 2023 года.
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В связи с военным положением для удобства клиентов Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года.
– сообщили в пресс-службе "Ощадбанка".
Каким будет функционал этих карт:
- снятие наличных денег;
- расчет картой;
- передача средств через электронную платежную систему;
- "Apple Pay" и "Google Pay".
То есть абсолютно все функции на этих картах будут сохранены.
Раньше это же решение принял "Приватбанк". Однако в этом финансовом учреждении срок действия карточек был продлен на 2 года от конечной даты, указанной на пластике.