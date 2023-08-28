У АТ "Ощадбанк" вирішили продовжити термін дії усіх своїх карток. Відтепер вони будуть дійсні до 31 грудня 2023 року.

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У зв'язку з воєнним станом для зручності клієнтів Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року,

– повідомили у пресслужбі "Ощадбанку".

Яким буде функціонал цих карток:

зняття готівки;

розрахунок картою;

передача коштів через електронну платіжну систему;

"Apple Pay" та "Google Pay".

Тобто абсолютно усі функції на цих картках будуть збережені.

Зауважте! Продовжується термін дії карток, які потребували оновлення з лютого 2022 року.

Раніше це ж рішення прийняв "Приватбанк". Однак у цій фінансовій установі термін дії карток було продовжено на 2 роки від кінцевої дати, вказаної на пластику.