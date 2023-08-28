Що буде з картками з "Ощадбанку"
У АТ "Ощадбанк" вирішили продовжити термін дії усіх своїх карток. Відтепер вони будуть дійсні до 31 грудня 2023 року.
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У зв'язку з воєнним станом для зручності клієнтів Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року,
– повідомили у пресслужбі "Ощадбанку".
Яким буде функціонал цих карток:
- зняття готівки;
- розрахунок картою;
- передача коштів через електронну платіжну систему;
- "Apple Pay" та "Google Pay".
Тобто абсолютно усі функції на цих картках будуть збережені.
Раніше це ж рішення прийняв "Приватбанк". Однак у цій фінансовій установі термін дії карток було продовжено на 2 роки від кінцевої дати, вказаної на пластику.