Дизель подешевшав на великих АЗС: ціна пального 19 липня
Великі мережі АЗС знизили ціну дизельного пального протягом цих вихідних. Скільки коштує автогаз, бензин та дизель 19 липня на різних АЗС, розповідаємо далі.
Середня ціна пального 19 липня
- Бензин А-95 – 50,50 гривні за літр.
- Бензин А-92 – 49,71 гривні за літр.
- Дизельне пальне – 56,20 гривні за літр.
- Автогаз – 33,45 гривні за літр.
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Ціна дизелю впала
За період з 15 по 18 липня низка українських мереж АЗС знизили ціни на дизельне пальне. Про що повідомили в Консалтинговій групі "А-95", передає Enkorr. Внаслідок цього середня ціна даного виду пального подешевшала на 55 копійок до 55,64 гривні за літр.
За вихідні звичайне дизельне пальне у мережах OKKO та WOG здешевшало на 1 гривню до 56,00 гривні за літр. дизельне з покращеними показниками якості на станціях цих компаній коштує 57 гривень за літр, подешевшало також на 1 гривню.
У мережі "БРСМ-Нафта" продукт здешевшав на 2,25 гривні, до 54,59 гривні за літр. Від 0,35 до 1,5 гривні зменшили ціни "Автотранс", "Олас", Mango й Prime та інші мережі.