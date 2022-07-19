Дизель подешевшав на великих АЗС: ціна пального 19 липня

19 липня 2022 , 11:03
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Великі мережі АЗС знизили ціну дизельного пального протягом цих вихідних. Скільки коштує автогаз, бензин та дизель 19 липня на різних АЗС, розповідаємо далі.

Середня ціна пального 19 липня

  • Бензин А-95 – 50,50 гривні за літр.
  • Бензин А-92 – 49,71 гривні за літр.
  • Дизельне пальне – 56,20 гривні за літр.
  • Автогаз – 33,45 гривні за літр.

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Нагадаємо! UPG та KLO скасували ліміт на пальне. Щоб заправитись без обмежень потрібно встановити додаток.

Ціна дизелю впала

За період з 15 по 18 липня низка українських мереж АЗС знизили ціни на дизельне пальне. Про що повідомили в Консалтинговій групі "А-95", передає Enkorr. Внаслідок цього середня ціна даного виду пального подешевшала на 55 копійок до 55,64 гривні за літр. 

За вихідні звичайне дизельне пальне у мережах OKKO та WOG здешевшало на 1 гривню до 56,00 гривні за літр. дизельне з покращеними показниками якості на станціях цих компаній коштує 57 гривень за літр, подешевшало також на 1 гривню.

У мережі "БРСМ-Нафта" продукт здешевшав на 2,25 гривні, до 54,59 гривні за літр. Від 0,35 до 1,5 гривні зменшили ціни "Автотранс", "Олас", Mango й Prime та інші мережі.

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Автор: Дар'я Вереньова