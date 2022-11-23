Попит на дизель різко виріс: як це вплине на ціни взимку

Цьогорічна зима стане випробування для українців. Відтак, попит на дизпаливо з боку покупців вже зростає. Чи спровокує це зріст ціни на пальне цієї зими, читайте у тексті.

Чимало мереж починають фіксувати зростання попиту на пальне у листопаді, в нетиповий для цієї пори року час.

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На це вплинуло те, що 5 грудня почне діяти перший етап санкцій проти російської нафти. Європа намагається зробити якомога більше запасів.

Ціни на пальне цієї зими

Як розповідає 24 каналу Сергій Куюн, директор "Консалтингова група А-95", з попитом почали зростати й фрахти – тарифи на перевезення.

Сергій Куюн Директор "Консалтингова група А-95" По-перше, це означає, що попит на послуги зростає і, відповідно, зростає ціна. По-друге, власники ресурсів теж піднімають ціни для покупців. Деякі мережі підняли ціну на 0,5 – 1 гривню. Це зроблено для того, щоб трішки знизити попит.

що на ціни не вплинуть постачання морозостійкого дизпалива. Раніше, місяць тому, коли українські компанії тільки почали контрактувати продукт, це питання викликало певні труднощі.

Проте з постачаннями з півночі Європи, звідки йде половина ресурсів, не має проблем, оскільки країни у такому ж кліматичному поясі, що й Україна. Питання стосувалося південних постачань. Але на сьогодні це питання вже пропрацювали.

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У світі фіксують дефіцит дизпалива

Дефіцит вже відчувають США. Там запаси дизелю та мазуту впали до найнижчого за чотири десятиліття рівня.

Також така проблема виникла на північному заході Європи. Там запаси фіксуються на найнижчому рівні з 2011 року.

Причинами дефіциту стали наслідки від коронавірусу, зниження інвестицій у галузь та ембарго ЄС на російську нафту.

Масштабна купівля дизелю: Європа б'є рекорди

Постачання російського дизельного палива до регіону Амстердам – Роттердам – Антверпен (ARA) зросли до 215 тисяч барелів на добу з 1 по 12 листопада. Це на 126% більше, ніж у жовтні.

І хоч Європа зменшила купівлю палива на понад 50%,на континент.

Щоб подолати залежність від країни-агресорки, ЄС повинен забезпечити близько 500–600 кб/день дизельного палива. Заміни прийдуть із США, а також на схід від Суеца, насамперед із Близького Сходу та Індії.