Спрос на дизель резко вырос: как это повлияет на цены зимой

Нынешняя зима станет испытанием для украинцев. Следовательно, спрос на дизтопливо со стороны покупателей уже растет. Спровоцирует ли это рост цены на горючее этой зимой, читайте в тексте.

Многие сети начинают фиксировать рост спроса на горючее в ноябре, в нетипичное для этого времени года время.

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На это повлияло то, что 5 декабря начнут действовать первый этап санкций против российской нефти. Европа пытается сделать как можно больше запасов.

Цены на горючее этой зимой

Как рассказывает 24 каналу Сергей Куюн, директор "Консалтинговая группа А-95" со спросом начали расти и фрахты – тарифы на перевозку.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговая группа А-95" Во-первых, это означает, что спрос на услуги растет и соответственно растет цена. Во-вторых, владельцы ресурсов тоже поднимают цены для покупателей. Некоторые сети подняли цену на 0,5 – 1 гривну. Это сделано для того, чтобы немного снизить спрос.

что на цены не отразятся поставки морозостойкого дизтоплива. Ранее, месяц назад, когда украинские компании только начали контрактовать продукт, этот вопрос вызвал определенные трудности.

Однако с поставками с севера Европы, откуда идет половина ресурсов, нет проблем, поскольку страны в таком же климатическом поясе, что и Украина. Вопрос касался южных поставок. Но, на сегодняшний день, этот вопрос уже проработали.

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В мире фиксируют дефицит дизтоплива

Дефицит уже чувствуют в США. Там запасы дизеля и мазута упали до самого низкого за четыре десятилетия уровня.

Также такая проблема возникла на северо-западе Европы. Там запасы фиксируются на самом низком уровне с 2011 года.

Причинами дефицита стали последствия от коронавируса, снижение инвестиций в отрасль и эмбарго ЕС на российскую нефть.

Масштабная покупка дизеля: Европа бьет рекорды

Поставки российского дизельного топлива в регион Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) выросли до 215 тысяч баррелей в сутки с 1 по 12 ноября. Это на 126% больше, чем в октябре.

И хотя Европа уменьшила покупку топлива более чем на 50%,на континент.

Чтобы преодолеть зависимость от страны-агрессорки, ЕС должен обеспечить около 500-600 кб/день дизельного топлива. Замены придут из США, а также восточнее Суэца, прежде всего с Ближнего Востока и Индии.