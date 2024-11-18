Через це ви отримуєте завищену комуналку: що потрібно знати українцям
Частина українців має терміново пройти повірку лічильника. Завдяки цьому, може зменшитись розмір комуналки.
Коли потрібно здійснити повірку
Повірка необхідна для того, аби перевірити чи працює лічильник коректно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Житомирську філію компанії-газопостачальника "Газмережі".
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Через некоректну роботу, лічильник може здійснювати помилкові нарахування. Зокрема, показувати збільшені дані. Відповідно, споживач буде постійно переплачувати за газ.
З початку року в лабораторії Житомирської філії "Газмережі" було проведено повірку 4 641 лічильника, з яких 2 872 виявилися непридатними для точного обліку,
– йдеться в повідомленні компанії.
Зауважте! Громадянин не може проводити таку повірку самостійно. Ця процедура здійснюється виключно спеціалістом.
Як може відбуватися перевірка:
- планово – перевірка відбувається раз на декілька років (усе залежить від типу пристрою);
- позапланово – відбувається, якщо споживач невпевнений у тому, що лічильник працює коректно.
Зверніть увагу! Перевірку лічильника потрібно здійснювати і у випадку, якщо пристроєм давно не користувалися.