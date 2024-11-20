Змінюють прописку, аби збільшити пенсію: як пенсіонери "обманюють" ПФУ

Українські пенсіонери почали масово "переселятися" у Чорнобильську зону. Однак, цей переїзд відбувається лише на папері. Таким чином пенсіонери прагнуть збільшити свої виплати.

Як пенсіонери збільшують свою пенсію

Замміністра соціальної політики Дар’я Марчак повідомила, що після початку повномасштабної війни у Чорнобильській зоні прописалось більш як 135 тисяч пенсіонерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Так відбувається через те, що громадяни, які прописані у Чорнобильській зоні мають право на збільшені пенсії. Відповідно, деякі пенсіонери лише прописуються у цьому місці, але не мешкають там.

Дар’я Марчак Заступниця міністра соціальної політики На сьогодні через судові рішення кількість людей з такими доплатами збільшилася майже до 135 400. Додаткові виплати від держави становлять уже близько 1,5 мільрди гривень на місяць, або приблизно 15 мільярдів гривень на рік. І прогресія геометрична.

За словами Марчак, такі дії пенсіонерів серйозно вдарили по держбюджету України. Уряд стурбований таким розвитком подій.

Зверніть увагу! У проєкті держбюджету на наступний рік додано норму, яка регулюватиме виплати чорнобильців. Доплати зможуть отримати лише ті особи, які жили в зоні ЧАЕС з 1986 по 1993 рік. Цей законопроєкт ще не прийнятий, його лише розглядатиме ВРУ.